400 teknik bilen Samsunlu ninja

Samsun'da yaşayan wushu ve yakın koruma antrenörü 45 yaşındaki Bilal Çelebi, 400'ün üzerinde ninja tekniği biliyor. 200'ün üzerinde sertifikası bulunan Çelebi ayrıca ABD, İsrail, Almanya ve İngiltere'nin de bulunduğu 15 farklı ülkeden 'doktora' unvanı aldı.

Bilal Çelebi, haftanın 3 günü ninja kıyafetlerini giyerek, kılıç ve diğer ekipmanlarıyla ormanda antrenman yapıyor.

