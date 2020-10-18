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18 Ekim 2020 Pazar 09:12:00 - Güncelleme:18 Ekim 2020 Pazar 09:12:00

240 çeşit turşu yapan restoran işletmecisi: Turşu sirkeyle yapılır

Kaynak: DHA

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ANTALYA'da restoran işleten Mustafa Hazar (58), çam kozalağı, çıra, yumurta, hamsi, tropik meyveler, sarımsak ve ahtapot başta olmak üzere 240 çeşit turşu hazırlıyor. Hazar, "Sıcak iklimde yaşayanlar turşusunu az sirkeyle yapmalı, soğuk iklimdekiler ise sirkeyi fazla tutmalı" dedi.

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde 27 yıldır restoran işleten Mustafa Hazar, 240 farklı ürünün turşusunu kurdu. Hemen hemen tüm meyvelerin yanı sıra, çam kozalağı, çıra, bıldırcın ve yumurta, hamsi, yer elması, şeker pancarı, biber, ejder meyvesi, ceviz, fındık ve ahtapottan da turşu kuran Hazar, restoranın vitrinini turşularıyla doldurdu. Son olarak turşu koleksiyonuna iç bakla turşusunu ekleyen Hazar, turşu kurmanın inceliklerini anlattı.

Kuracağı turşu için çeşme suyu kullandığını söyleyen Hazar, "Çeşme suyunun klor ve minarel oranları işlenmiş suya göre farklı. Bu nedenle sadece çeşme suyu kullanıyorum. 3 litre suyun içine yarım su bardağı sirke, bir tam su bardağı limonlu su, bir tam su bardağı kaya tuzu ve yarım su bardağı limon tuzunu ekleyerek, eriyinceye kadar karıştırıyorum" dedi.

'TURŞUNUN OLGUNLAŞMA SÜRESİ DEĞİŞKENDİR'

Turşu hazırlığının en önemli ayrıntısının suyu olduğunu anlatan Hazar, tarifini şöyle sürdürdü:

"Karışımımızı suyun içinde erittikten sonra, daha önceden yıkanmış sebzemizi veya meyvemizi cam kavanoza koyuyoruz. İçine 6-7 sarımsak ve aroma vermesi amacıyla 2 defne yaprağı ekleyerek, kavanozda boş yer kalmayacak şekilde turşu suyunu ekliyoruz. Turşusunu kurduğumuz ürünün sertliğine göre kimileri 4 günde yeme kıvamına gelir, kimileri 30 günde. Mesela salata turşusu 4 günde yenilecek kıvamı alır. Fakat kelek turşusunun olgunlaşması 30 günü bulur."

'SICAK İKLİMDE YAŞAYANLAR AZ SİRKE KULLANMALI'

Sıcak iklimde yaşayanların ve turşu yapmak isteyenlerin sirkeyi az kullanması gerektiğini aktaran Mustafa Hazar, soğuk iklimlerde yaşayanların ise sirkeyi daha fazla kullanmaları gerektiğini söyledi. Sirkenin sıcak iklimde ürünü yumuşatacağını kaydeden Hazar, "Antalya gibi sıcak şehirlerde turşu az sirkeyle yapılmalı. Kesinlikle rafine tuz kullanılmamalı ve kapatılan kavanozların içindeki ürüne göre olgunlaşma zamanı bilinmeli" dedi.

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