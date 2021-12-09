2 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Kaynak: AA
Manisa ve İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında örgütün, şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 2 kişi ile eğitim yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı İzmir ve Manisa'da yapılan operasyonda 5 kişi yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçen dijital materyale el konuldu.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.