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09 Aralık 2021 Perşembe 00:38:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 00:38:00

2 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: AA

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Manisa ve İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında örgütün, şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 2 kişi ile eğitim yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı İzmir ve Manisa'da yapılan operasyonda 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçen dijital materyale el konuldu.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : manisa fetö soruşturma
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