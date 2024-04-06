VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MİT koordinesindeki operasyonda 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği başladı
"9 günlük tatil boyunca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir"
Türk Ordusunun "semadaki gözleri"nin bakım ve kontrolleri titizlikle yapılıyor
DEM'li Çepni'den kalkışma çağrısı
Bayram tatilinde hava nasıl olacak?
06 Nisan 2024 Cumartesi 08:17:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 08:17:00

14 yaşındaki Elif davulcu oldu

ABONE OL

İstanbul Küçükçekmece'de 2 senedir ramazan davulculuğu yapan Ahmet Kurtuluş, ameliyat olunca görevi 14 yaşındaki kızı Elif Ebrar üstlendi. Davul çalarken mutlu olduğunu söyleyen küçük davulcu Elif Ebrar, "Mutluyum, hevesliyim, davul çalmayı seviyorum" dedi.

Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi'nde ramazan davulculuğu yapan Ahmet Kurtuluş, bir hafta önce safra kesesi ameliyatı olunca işini yapamaz hale geldi. Babasının ameliyatlı olması nedeniyle bu göreve talip olan 14 yaşındaki Elif Ebrar, mahalledeki bir esnafın da tavsiyesiyle görevi babasından teslim alarak davulla mahalle sakinlerini sahura uyandırmaya başladı. Babasının da eşlik ettiği Elif Ebrar'a ise mahalle sakinlerinin ilgisi büyük.

İki senedir Sultan Selim Mahallesi'nde ramazan davulculuğu yaptığını söyleyen baba Ahmet Kurtuluş, "Geçen seneden beri kızımın bir hevesi vardı. Bir sokak çalayım, ben de sevinsin diye bir sokak verdim. Bu sene de bir sokar yerine iki sokak çalmak istedi. Gönlü var madem ben de bir ameliyat geçirdim. Ondan sonra kızım da çalıyor. Ben de onun yanında yavaş yavaş devam ediyorum. İki üç gündür de böyle devam ediyoruz. Mahallelinin hoşuna gidiyor, fotoğraf çekiyor. Bizim bir esnafımız var burada o bu işe vesile oldu. Hoşumuza gitti bizim de" diye konuştu.

Davul çalmaya başlamadan önce herhangi bir enstrüman çalmadığını söyleyen Elif Ebrar Kurtuluş, "Çalmıyordum enstrüman ama önceden bir hevesim vardı. Babam da ramazan davulcusu olduğu için heveslendim. Daha ilerleyen yaşlarda da davul çalmayı düşünüyorum zaten, devam etmeyi düşünüyorum. Mutluyum hevesliyim. Davul çalmak iyi, güzel hissettiriyor. Normalde babama selam veriyorlardı. Şimdi davul çalarken bana selam veriyorlar" dedi.

Etiketler : istanbul küçükçekmece ramazan davulculuğu
Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX