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03 Ocak 2022 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:03 Ocak 2022 Pazartesi 13:00:00

Yunanistan'ın çaresizliği ortaya çıktı! "Acilen hayata geçirmeliyiz"

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Türk SİHA'larına karşı çözüm üretemeyince 'şişme silah maketi' önerisinde bulundular. Yunan ordusuna yeni savaş taktikleri konusunda tavsiyelerde bulunan ülke basını, gerçek silah sistemleri ile aynı anda kullanılabilen şişirilebilir maketlerin acilen hayata geçirilmesini istedi.

Türkiye karşısında silahlanma yarışına giren Yunanistan'ın çaresizliği gözler önüne serildi. Atina hükümetinin Türkiye ile boy ölçüşemeyeceğini anlayan Yunan basını, gülünç bir öneride bulundu.

YUNAN BASININDAN TÜRKİYE'YE KARŞI GÜLÜNÇ SAVAŞ TAKTİĞİ

Yunan ordusuna tavsiyede bulunan ülke basını uygulanması gereken yeni savaş taktiğini yazdı. Haberde şu ifadeler yer aldı;

"Zafere ulaşmak için önemli bir unsur düşmanını kandırmak ve aldatmak. Uçaksavar, motorlu ve treyler topçuları, tanklar, tanksavar ve havan topları gibi ana silah sistemlerinin şişirilebilir maketleri, muharebe gücümüz açısından düşmana korkunç bir kafa karışıklığı yaşatacak. Bu planın etkisini çok daha fazla artırabilecek olan şey, bu şişme maketlerin aynı yer ve zamanda gerçek silah sistemleriyle birlikte hareket etmesi ve kullanılması olacak"

YUNAN BASINI: TÜRK SİHA'LARINA ANLAMA FIRSATI VERMEYECEĞİZ!

Bu taktikle Türk SİHA'larına gerçek silah sistemleri ile şişme maketleri anlama fırsatı vermeyeceklerini ileri süren Yunan basını, "Silah sistemlerimizin mankenlerinin hareketine gelince, bu tıpkı Trikala şehrinde kullanılan otonom ve sürücüsüz hareket eden otobüsler gibi, sensörler vasıtasıyla yönlendirilecekler" ifadelerini kullandı.

"ŞİŞME MAKET İÇİN BİRİM OLUŞTURULMALI"

Şişme maketlerin acilen hazırlanması gerektiği belirtilen haberde yerdeki düzeni ve sevkiyatı ile ilgilenecek bir birimin en kısa sürede oluşturulması istendi.

Etiketler : Yunanistan İHA SİHA Yunan ordusu
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