Türkiye dünya liginde! Yeni yol haritası çizilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye ve Afrika'nın genç nüfusu önümüzdeki dönem yol haritamızda her iki taraf için de için büyük güç olacak." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği Komisyonu (AUC) iş birliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında "Türkiye- Afrika: İnovasyona Yaklaşım ve Yatırımı Artırma" paneli düzenlendi.

Panel öncesi konuşan Kacır, Türkiye'nin yaş ortalamasının 32 olduğunu kaydederek, yeni nesil sanayi ve teknoloji uygulamalarıyla pek çok programlarını bu genç ve dinamik nüfusa dayandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Gençlerin startup, teknoloji girişimi, Ar-Ge ve inovasyon gibi konularda etkin rol aldığını dile getiren KAcır, bu nedenle ekonomiler için de çok büyük önem arz ettiklerini anlattı.

Kacır, "Türkiye ve Afrika'nın genç nüfusu önümüzdeki dönem yol haritamızda her iki taraf için de için büyük güç olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin son 18 senede yıllık ortalama yüzde 5 büyüme yakaladığını anımsatan Kacır, gelişmiş ülkelerin ve Avrupa ülkelerinin büyüme rakamlarını paylaştı.

- "İNSANSIZ HAVA ARACI TEKNOLOJİSİNDE İLK 3 ÜLKE ARASINDAYIZ"

Mehmet Fatih Kacır, son 20 yılda adeta sıfırdan bir inovasyon, yenilik ve Ar-Ge sistemini inşa ettiklerini belirterek, teknopark sayısını 80'in üzerine çıkardıklarını söyledi.

Kacır, "Ülkemizdeki teknoparklarda Ar-Ge faaliyeti yürüten yaklaşık 7 bin Ar-Ge ve inovasyon şirketi var. Şirketlerimiz bugüne kadar 40 binden fazla Ar-Ge projesini tamamladı. Şu anda 10 binden fazla Ar-Ge projesini sürdürüyorlar. Türkiye'de adeta bir Ar-Ge ordusu kurduk." ifadelerini kullandı.

Yıllık yapılan patent başvurusu sayısının 20 yıl önce 400'ün altında olduğunu hatırlatan Kacır, "Bu rakamı 8 binlere yükseltmiş durumdayız. 20 yılda 20 katına çıkardık. Bu gelişme, gelecekte elde edeceğimiz güzel neticelerin habercisidir." şeklinde konuştu.

Havacılık teknolojisinde sağlanan gelişmelerden bahseden Kacır, Türkiye'nin çok daha gelişmiş ülkelere rağmen insansız hava araçları teknolojisinde ilk 3 ülke arasına girdiğini bildirdi.

Kacır, paylaşımlı teknolojilerde sağlanan ilerlemelere değinerek, gelecekte özellikle otomobillerin paylaşımlı olacağını, gençlerin otomobil almaktan ziyade kiralayacağını anlattı.

Yeni nesil teknolojilere odaklanacak girişimcilerin 100 yıllık rakiplerine karşı avantaj sağlayacağını dile getiren Kacır, bunun örneğini unicorlarda gördüklerini söyledi.

- "DİJİTALLE İLGİLİ TÜM DENEYİMLERİMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, birçok alanda yaşanan paradigma değişiminin sağlıkta da yaşandığını ve yaşanmaya devam edeceğini belirterek, 1990'lı yıllarda insan genom haritası projesi başlatıldığını ve milyarlarca dolar harcanan bu proje sonrası insanoğlunun gen haritasının çıkarıldığını söyledi.

Bu gelişmeler sonrası bilimsel alanlarda kişiye özel tıbba yönelik araştırmaların hızla artacağını dile getiren Kacır, "5-10 yıl içerisinde buna hep birlikte şahit olacağız. Kişiye özel özel tıbba yönelik çalışan startuplar milyarlarca, 10 milyarlarca dolar değerlere erişecek." diye konuştu.

Kacır, dijital yetkinliklere yönelik eğitim imkanlarının temek hak ve fırsat eşitliği olarak görülmesi gerektiğini kaydederek sözlerini şöyle tamamladı:

"İster Afrika'da dün dünyaya gelmiş bir bebek olsun, ister Anadolu coğrafyasında yaşlı bir insan olsun. Her birimiz artık dijitalleşmenin müşterisiyiz. O vakit herkesin dijitalleşmeye dönük yetkinlik kazanma fırsatlarına erişebilmesi gerekli. Biz Türkiye'de bütün bu çalışmalarımızı bu fırsat eşitliği yaklaşımıyla ortaya koyuyoruz. Ve arzu ediyoruz ki başta Afrika olmak üzere tüm dost ülkelerimizde, kardeş ülkelerimizde tüm dünya coğrafyasında benzer adımlar atılsın. Tüm dünyada dijital, en önemli fırsat eşitliği imkanlarını hep birlikte ortaya çıkaralım. Biz sahip olduğumuz tüm tecrübeyi ve deneyimi paylaşmaya ve sizlerle birlikte bu yolda yürümeye hazırız. "