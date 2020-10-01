  • BIST
    1145.49
  • Dolar
    7,7714
  • Euro
    9,1195
  • Altın
    474,0790
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç dönemi
Yasa yürürlüğe girdi, sosyal medya sağlayıcılarına 1 ay mühlet tanındı
Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 'Sihirbaz' yakalandı
Trabzonspor'dan hücuma bir transfer daha
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
Libya'dan yatırım çağrısı: Türk şirketlerini ülkemize davet ediyoruz
Bakan Akar'dan kritik Libya ile görüşmesi!
Transferi resmen duyurdu! Papiss Cisse Fenerbahçe'de
Hizbullah AB'nin terör örgütleri listesine alınıyor
Danimarka'dan Kuzey Akım 2 kararı
Bakan Koca: Bazı kişilerin eleştirileri leke aramaktan farksız
ABD, Rusya ve Fransa'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a acil ateşkes çağrısı
Twitter, Macaristan hükümetinin resmi hesabını kapattı
Ahmet Nur Çebi: Güneşli günlere ulaşacağız
Başkan Erdoğan'dan flaş AYM ve idam açıklaması
"Soru işareti kalmadı, Türkiye ilk 10 ekonomi arasına girecek"
Isparta Valisi katlanarak artan vakalara dikkat çekti: Ne olur biraz gayret edelim
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
Yeni yasama yılı başladı
Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı!
Bakan Albayrak'tan 'Borsa İstanbul' paylaşımı
Gaziantep'te motosiklet bariyere çarptı: Ali Can ve Cahit öldü
Macaristan ve Polonya'dan AB'ye tepki!
Londra Belediye Başkanı Han, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğindeki U20 zirvesine katılmayacak
01 Ekim 2020 Perşembe 17:14:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 17:15:00

Yasa yürürlüğe girdi, sosyal medya sağlayıcılarına 1 ay mühlet tanındı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sosyal medya düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaşmıştı, bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Yasaya göre sosyal medya sağlayıcılarının Türkiye'de temsilcilik açmaları gerekiyor. Bu kapsamda taraflara 1 ay mühlet tanındı.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, "sosyal medya yasası"na ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 1 ay süre verildi.

Kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen ve bugün yürürlüğe giren "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a ilişkin sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan başkanlığında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedln, TikTok, Dailymotion, Periscope, Pinterest ve VK temsilcileri katıldı. Toplantıda, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler de yer aldı.

Kanunun içeriği, işleyişinin nasıl olacağı, usul ve esaslarla ilgili bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, sosyal medya temsilcilerine yasaya ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi için 1 ay süre verildi.

Söz konusu süre, düzenlemeye ilişkin usul ve esaslarla ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına idari para cezası uygulanacağı uyarısı yapıldı.

Ağustos ayında ilk bilgilendirmenin yapıldığı sosyal ağ sağlayıcısı temsilcileri, kanun çerçevesinde yayınlanacak usul ve esaslara ilişkin görüşlerini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Sayan, görüşmeye ilişkin videoyu twitter hesabından paylaştı. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER