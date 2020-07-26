WhatsApp'ta yeni özellik: Çoklu hesap dönemi başlıyor
Popüler mesajlaşma ve konuşma uygulaması WhatsApp her geçen gün duyurduğu yeni özelliklerle kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor. WhatsApp'ta yer alacak yeni özelliğe göre kullanıcılar tek hesabı aynı anda dört cihazda kullanılabilecek.
Dünya üzerinde milyonlarca aktif kullanıcısı olan WhatsApp en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından birisi olma özelliğini koruyor. WhatsApp’a gelecek yeni özelliğe göre bir hesap dört ayrı cihazda kullanılabilecek.
Henüz geliştirilme aşamasında bulunan özellik, kullanılabilir hale geldiğinde kullanıcılar, Linked Devices (bağlantılı cihazlar) bölümünden yararlanabilecek ve bu bölüme yeni cihazlar bağlanabilecek. Böylece bir hesaba dört farklı cihazdan erişim sağlanacak.
WhatsApp, daha öncelerde mesajların tarihe göre hızlı bir şekilde aranmasını sağlayacak bir özelliği test etmeye başlamıştı. Bu özellik şu anda alfa test aşamasından geçiyor.