Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!

Ocak ayında duyurduğu yeni gizlilik sözleşmesi ile milyonlarca kullanıcısını kaybeden Watsapp, duyurduğu yeni özellikler ile hatasını telafi etmeye çalışıyor. Daha önce Instagram'a da eklenen 'kendi kendini imha eden fotoğraf' özelliği, mobil mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a da gelecek.



Mevcut kullanıcılarını getirdiği yeni sözleşme ile rakiplerine kaptıran Whatsapp, adım adım gerçekleştirdiği değişikliklere devam ediyor. Kullanıcılarına sunacağı yeni özellikler ile kaybettiklerini geri kazanmayı hedefleyen uygulama, aynı zamanda ekleyeceği özellik sayesinde gizlilik kuralları konusundaki mevcut hassasiyet seviyesini giderek artıracak.

Kendi kendini imha eden fotoğraf' özelliği ile fotoğraf gönderen kişiler, fotoğrafa bakacak kişilere yalnızca bir ya da iki kez izleme fırsatı tanıyor. Gönderildikten sonra hem alıcı hem de gönderen kişinin ulaşamayacağı şekilde iki hesaptan da silinmesini içeren bu özellik, Instagram'da da bulunuyor.