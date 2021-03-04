Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!

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04 Mart 2021 Perşembe 15:10:00 - Güncelleme:04 Mart 2021 Perşembe 15:10:00

Whatsapp kaybettiği kullanıcıları geri kazanabilecek mi? İşte yeni özellik

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Bu yılın başlarında yeni sözleşmesini açıklayan WhasApp, milyonlarca kullanıcısını kaybetmişti. Şirket, yeni aldığı kararlar ile kullanıcıların gönlünü tekrar kazanmaya çalışıyor. Gizlik sözleşmesinin süresini uzatan Whatsapp, şimdi de yeni bir özellik ile geliyor. Bugün açıklanan bilgilere göre Whatsapp uygulamasına, Snapchat'teki kendi kendini imha eden fotoğraf özelliği eklenecek.

Ocak ayında duyurduğu yeni gizlilik sözleşmesi ile milyonlarca kullanıcısını kaybeden Watsapp, duyurduğu yeni özellikler ile hatasını telafi etmeye çalışıyor. Daha önce Instagram'a da eklenen 'kendi kendini imha eden fotoğraf' özelliği, mobil mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a da gelecek.

Mevcut kullanıcılarını getirdiği yeni sözleşme ile rakiplerine kaptıran Whatsapp, adım adım gerçekleştirdiği değişikliklere devam ediyor. Kullanıcılarına sunacağı yeni özellikler ile kaybettiklerini geri kazanmayı hedefleyen uygulama, aynı zamanda ekleyeceği özellik sayesinde gizlilik kuralları konusundaki mevcut hassasiyet seviyesini giderek artıracak.

Kendi kendini imha eden fotoğraf' özelliği ile fotoğraf gönderen kişiler, fotoğrafa bakacak kişilere yalnızca bir ya da iki kez izleme fırsatı tanıyor. Gönderildikten sonra hem alıcı hem de gönderen kişinin ulaşamayacağı şekilde iki hesaptan da silinmesini içeren bu özellik, Instagram'da da bulunuyor.

Etiketler : whatsapp gizlilik yeni özellik
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