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05 Mart 2021 Cuma 18:02:00 - Güncelleme:05 Mart 2021 Cuma 18:02:00

TUSAŞ'tan heyecanlandıran gelişme: HÜRJET'te 'kritik' aşama tamamlandı

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TUSAŞ tarafından geliştiren HÜRJET ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Jet uçağı HÜRJET'in Kritik Tasarım İncelemesi (CDR) faaliyeti başarıyla tamamlandı. İlk prototipinin 2022 yılının Aralık ayında uçması, ikinci prototipinin de 2023 Ocak-Şubat aylarında uçuş yapması bekleniliyor.

TUSAŞ HÜRJET Jet Tekamül ve Hafif Taarruz Uçağı'nda kritik bir aşama daha tamamlandı. TUSAŞ mühendisleri tarafından geliştirilen HÜRJET'in, CDR faaliyetleri tamamlandı.

SavunmaSanayiST.com'un haberine göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına binaen geliştirilen HÜRJET Jet Tekamül ve Hafif Taarruz Uçağı'nda kritik bir aşamayı daha geride bıraktı. Edinilen bilgiye göre; HÜRJET'in Kritik Tasarım İncelemesi (CDR) faaliyeti başarıyla tamamlandı. İlk HÜRJET prototipinin üretim faaliyetlerine ise TUSAŞ tarafından başlanıldı.

TUSAŞ; Jet Tekamül, Akrotim (Türk Yıldızları), Harbe Hazırlığa Geçiş ve Hafif Taarruz olmak üzere dört farklı HÜRJET konfigürasyonu geliştirecek. Programın doğuşunda da ana etken olan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Jet Tekamül Uçağı ihtiyacı sebebiyle çalışmalar, bu konfigürasyon odaklı bir şekilde ilerliyor.

'Hafif Taarruz' konfigürasyonundaki HÜRJET ise silahlı insansız hava araçları ile savaş uçakları arasında bir 'ara platform' görevi görecek ve böylelikle ekonomik bir tasarruf sağlanacak.

HÜRJET 'TE SON DURUM

CDR faaliyetleri başarıyla tamamlanan HÜRJET uçağının ilk prototipi için üretim faaliyetlerine başlanıldı. 2021 yılında ise ilk prototipi; Statik Rüzgâr Tüneli testleri, Hava Alığı Rüzgar Tüneli testi gibi bir dizi zorlu test bekliyor. Uçağın ilk prototipinin 2022 yılının Aralık ayında uçması, ikinci prototipinin de 2023 Ocak-Şubat aylarında uçuş yapması bekleniliyor. İlk uçağın Türk Hava Kuvvetlerine teslimatının ise 2024 yılı sonunda veyahut 2025 yılının başında yapılması planlanıyor.

Şu ana kadar ise – 1/10 ölçekli model üzerinden – Statik Rüzgar Tüneli, Hava Alığı Rüzgar Tüneli, Düşük Hız Rüzgar Tüneli, Uçuş Kontrol Kanunları, Uçuş Simülasyon Modeli Geliştirme, 270 Derece Simülatör, İlk Yük Döngüsü ve İlk Yapısal Analiz Döngüsü faaliyetleri başarıyla gerçekleştirildi.

Etiketler : tusaş hürjet cdr
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