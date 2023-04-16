Türkiye'nin uydusu İMECE uzayda

Türkiye'nin yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, Türkiye saatiyle 09.48'de ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı. İMECE Proje Yöneticisi Emir Serdar Aras ve ekibi, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nde uydunun fırlatma sürecini koordine ederken, eş zamanlı olarak Türkiye'de TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünün yer takip istasyonunda program yapıldı. Daha önce hava nedeniyle 3 kez ertelenen İMECE uydusunun Türkiye'deki fırlatma programı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İMECE ile yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliği ile üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roketle uzaya fırlatıldı.

5 YIL GÖREV YAPACAK

5 yıl yörüngede kalacak olan İMECE, 1000 kilometre uzunluğunda 16.73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilirken, çektiği görüntüleri 320 megabayt/saniye brüt veri hızıyla yer istasyonuna indirebiliyor.

İLK SİNYAL ALINDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İMECE'nin yörüngesine yerleştiğini belirterek, ilk sinyallerin alındığını duyurdu. Varank Twitter'dan "Darısı iki hafta içerisinde ilk yüksek çözünürlüklü görüntüyü almaya... Sizce ilk görüntü nereden olsun?" paylaşımı yaptı.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLEMİZİN MEYVESİ

İMECE'nin uzaya gönderilme törenine video mesaj yollayan Başkan Erdoğan, "İMECE uydusu, milli savunma, afet yönetimi, tarım, ormancılık, çevre ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda gözümüz olacak" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen törene video mesaj gönderdi. Erdoğan, "İMECE uydusu, milli savunma, afet yönetimi, tarım, ormancılık, çevre ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda gözümüz olacak" dedi.

Erdoğan, Türkiye'ye stratejik kabiliyetler kazandıracak bu uydunun tasarımından üretimine, uzaya fırlatılışına kadar bütün aşamalarında emeği geçenleri tebrik ederek şöyle devam etti: "Ülkemizi küresel teknoloji liginde en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan milli teknoloji hamlemizin meyvelerini tek tek topluyoruz. Şu anda birçok gelişmiş ülke stratejik önemde gördüğü uzay alanına yatırım yapıyor. Küresel uzay ekonomisinin büyüklüğü 2009'da 245 milyar dolar iken 2021'de 469 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar günden güne artıyor."

VİTES YÜKSELİYOR

"Türkiye olarak biz de sürekli vites yükseltiyoruz. Son 20 yılda yaptığımız yatırımlara ilaveten milli uzay programımızı ilan ederek adeta hedeflerimize doğru koşmaya başladık. Uzman mühendislerimiz, güçlü sanayi kapasitemiz, sayıları giderek artan filiz şirketlerimiz, yetenekli bilim insanlarımız ve elbette en büyük güvence kaynağımız olan TEKNOFEST gençliğiyle sağlam bir birikime sahibiz."

TÜM ALT YAPISI BİZE AİT

"Bundan 3 sene önce Türkiye Uzay Ajansı'nı kurarak uzay çalışmalarında farklı bir devreye geçtik. Bugüne kadar yörüngeye gönderdiğimiz 8 haberleşme uydumuzdan 3'ü görev süresini başarıyla tamamladı. Diğer 5 haberleşme uydumuz ise aktif olarak ülkemize hizmet ediyor Bugün de ülkemizin ilk yüksek çözünürlüklü İMECE uydusunun Türkiye yüzyılının habercisi olarak büyük bir gururla uzaya yolcu ettik. İMECE uydusuyla bir gözlem uydusu için gereken tüm alt sistemlerin tasarım, üretim, montaj, entegrasyon ve testlerini kendimiz yaptık. Geliştirdiğimiz yüksek çözünürlüklü, elektro optik kamera ile sadece Türkiye üzerinden değil dünyanın herhangi bir coğrafyasından görüntüler elde edebileceğiz. İMECE uydusu milli savunma, afet yönetimi, tarım ormancılık, çevre ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda gözümüz olacak. Birileri teknolojiyi en basit sanal konferans bağlantılarıyla araya dursun. Biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip, hatta uzaya gönderiyoruz."

TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ GÜCÜNÜ ARTIRACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İMECE'nin yörüngesine fırlatılmasına ilişkin "Bu konuda Silahlı Kuvvetlerimiz hazır, gerekli eğitimleri yaptılar. İlk andan itibaren bu uydudan azami ölçüden yararlanacak ve faydasını göreceğiz" dedi. Akar, TSK'nın keşif gözetleme ve hedef istihbaratına yönelik ihtiyaçlarının, yerli ve milli imkanlarla dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsüyle karşılanacağını belirtti. İMECE uydusunun, Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularıyla Türkiye'nin uzaydaki gücünü artıracağını vurgulayan Akar, yörünge testleri ve kabul aşamalarının tamamlanması sonrasında envantere alınacak İMECE uydusunun komuta kontrolünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığında olacağını dile getirdi. TSK'nın, NATO'da uzay kabiliyetine sahip birkaç ordudan biri olduğunu ifade eden Akar, mühendislere de şöyle seslendi: "Bugün hepimizin gurur günü. Hayal etmeye devam edin."

DÜNYANIN HER YERİNDEN GÖRÜNTÜ ELDE EDEBİLECEK

Türkiye'nin uydu teknolojilerinde yurt dışına bağımlılığını azaltacak İMECE, 21 Şubat'ta ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'ne uğurlandı. İMECE için Nurus firması tarafından ilk defa yerli ve milli imkanlarla temiz oda özelliği de taşıyan bir kabin geliştirildi.

Esenboğa Havalimanı'ndan fırlatmanın gerçekleştirileceği Vandenberg'e gönderilen uydu, nem ve titreşim gibi her türlü riske karşı koruyucu ve yerli olarak üretilen temiz oda özelliğine sahip kabin sayesinde güvenli bir yolculuk yaptı.

İMECE, yörüngedeki testleri tamamlandıktan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil olacak.

İMECE'nin göreve başlamasıyla Türkiye, ilk kez metre altı çözünürlüğe sahip, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bir elektro-optik uydu kamerasına uzay tarihçesi kazandırmış olacak.

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak olan İMECE, 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapacak.

Coğrafi kısıt olmaksızın dünyanın her yerinden görüntü çekebilecek uydu, hedef tespit ve teşhis, doğal afet, haritalama, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye'ye hizmet verecek.

Sivil ve güvenlik amaçlı kullanılabilecek uydunun tasarım görev ömrü 5 yıl. Proje kapsamında Türkiye'de ilk defa uzay uyumlu elektro-optik kamera tasarlanıp geliştirilerek üretildi. Böylece Türkiye, yabancı uydulardan görüntü tedarik eder konumdan kendi kamerasını üreten ve hatta ihraç eden duruma geldi.

Yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki İMECE'nin boyutları 2 metre x 3,1 metre ölçüsünde.

MİLLİ MENFAATİMİZİN UZAYDAKİ BEKÇİSİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ülkemiz adına gurur duyduğumuz günlerden birini yaşıyoruz. Türkiye, kendi yerli ve milli imkanlarıyla ürettiği, kendi mühendislerimizle, teknisyenlerimizle ürettiği, dünyanın herhangi bir noktasından hiçbir kısıtı olmayan yüksek çözünürlüklü görüntü alabileceği, kahraman ordumuzun uzaydaki gözleri olacak İMECE uydusunu uzaya fırlattı. Bu daha yürüyüşümüzün ilk zamanları."

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: "Türkiye olarak artık teklif verebilen, dost müttefik ülkelerimize uydu bileşenlerini üretme noktasında olan bir ülkeyiz."

İMECE Proje Yöneticisi Emir Serdar Aras: "Devletimizin desteği, milletimizin kararlılığıyla İMECE uydusu milli menfaatimizin uzaydaki bekçisi olacaktır."