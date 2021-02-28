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28 Şubat 2021 Pazar 11:54:00 - Güncelleme:28 Şubat 2021 Pazar 11:54:00

Türkiye'nin ilk milli bomba atarlı dronu Songar

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Türkiye'nin ilk milli silahlı dron sistemi 'Songar' geliştirilerek bomba atara dönüştürüldü. Savunma sanayi şirketi Asisguard tarafından özgün şekilde geliştirilen 'Songar', Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine ilk yerli ve milli silahlı dron olarak girdi.

Asisguard Sistem Mühendisi ve Songar'ın Teknik Proje Yöneticisi Dilan Yılmaz Çakmak, ''Bomba atar özelliğinin eklenmesinden sonra, son olarak 4X4 kara aracı entegrasyonu da sağladık. 'Songar', artık sınır ve sınır ötesi operasyonlarda pusulara, tehditlere karşı taaruz amaçlı daha etkin şekilde kullanılabilecek" dedi.

İlk yerli ve milli silahlı dron sistemi olarak tanınan Songar'a, önemli bir güç katan bomba atar sistemi, Konya'nın Beyşehir ilçesi Huğlu beldesinde yerli silah üretimi yapan Akdaş Silah Sanayi geliştirdi. Songar'ın Teknik Proje Yöneticisi Dilan Yılmaz Çakmak, ilk otomatik makineli tüfekten sonra 'bomba atar' özelliği de eklenen Songar'da sistemi geliştirmeye ve faydalı yük modelleri eklemeye devam ettiklerini belirtti.

Çakmak, ''Askeri teknolojik sistem 'Songar' silahlı dron sistemlerinden farklılaşan özelliklere sahip. Songar, otomatik makineli tüfek ile teçhiz edilmiş üç kilometre yarıçaplı bir menzil içinde görev icra ediyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarım sistemine sahip olan Songar; tekli veya çoklu dron sistemiyle, hedef bölgenin belirlenmesi, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası analiz için veri ve video kaydı gibi kritik birçok görevi yerine getiriyor" dedi.

Asisguard olarak Akdaş Silah Sanayi ile bomba atar aşamasında çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Çakmak, "Projemiz devam ediyor. Akdaş'la savunma sanayimiz için yenilikçi ve etkin bomba atar sistemi geliştirmekten memnunuz. Bomba atar özelliğinin eklenmesinden sonra, son olarak 4X4 kara aracı entegrasyonu da sağladık. Songar, artık sınır ve sınır ötesi operasyonlarda pusulara, tehditlere karşı taaruz amaçlı daha etkin şekilde kullanılabilecek''diye konuştu.

Asisguard'ın 'Songar'a bomba atabilmesi için sistem ekleyen Akdaş Silah Sanayi Silah Danışmanı Metin Çankaya ise, ''Asisguard firmasının geliştirdiği 'Songar'a üretmiş olduğumuz Akdaş AK-40GL bomba atar silahımızı akuple ettik. Türkiye'nin tek yerli bomba atarı şu anda Songar'da mevcut. Sistemin sahada denemeleri devam ediyor. Bomba atar özelliğiyle Songar'ın gücüne güç kattık ve yerli savunma sanayimize Asisguard'la birlikte yenilikçi bir ürün sunduk." dedi.

Çankaya, Songar dron sistemine entegre edilen kendi üretimleri olan AK-40 GL bomba atarın namlu ömrünün 5 bin atım olduğunu ifade etti. Çankaya, ''Ürünümüz teknik özellikleri ve diğer imkan kabiliyetleri bakımından mevcut dünya ordularının envanterinde olan bomba atarlara kıyasla daha üstün özelliklere sahip. Yerli savunma sanayi ürünü olduğu için de maliyet etkin yapısıyla öne çıkıyor. Bu özelliğiyle de yerli savunma sanayimizin büyük oyuncuları tarafından tercih ediliyoruz. Konya Bölgesi'nde Milli Savunma Bakanlığı'nın silah üretimi alanında onaylı tek ana yüklenicisi olarak devam eden ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak silah ve silah sistemlerini tamamen yerli ve milli hale getirecek birçok projemiz bulunuyor.''diye konuştu.

Etiketler : songar bomba atar milli ve yerli
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