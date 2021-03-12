Türkiye'den flaş F-35 hamlesi

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, bir araya geldiği gazetecilere Türkiye'nin F-35 Projesi'nden çıkarılmasına yönelik girişimlere karşı, atılacak adımları anlattı. Demir, Türkiye'nin F-35'ler konusunda yaşadığı mağduriyetle ilgili üç aşamalı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Konuyla ilgili Türkiye'de hukukçuların çalışma yürüttüğünü, aynı zamanda ABD'den Arnold&Porter hukuk firmasıyla anlaşma imzalandığını belirten Demir, zarar eden ABD'li firmaların haklarını da gündeme getireceklerini söyledi.

BİRKAÇ AŞAMALI SÜREÇ

Demir şunları söyledi: "Bir kaç aşamalı bir süreç yürütüyoruz. Önce Türkiye'deki hukukçular yol haritasını oluşturdu. İkinci aşamada bir Amerikan hukuk firması ile anlaşma imzaladık. Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılma girişimi çok yönlü bir mesele. Hem Türk hem de ABD'li şirketlerin hak kayıpları var. Programa girmek için Türkiye'nin ödediği bedeller var. Tüm tarafların haklarına toptan bakılması gerekiyor. Türkiye'nin projeden çıkarılmasıyla ABD'li firmalara 500-600 milyon dolarlık ek yük gelecek. Ürün başı fiyatlar artacak. Türkiye burada tek bir taraf olarak hakkını arayan değil, zarar gören tüm şirket ile ülke ve yapıların da hakkının aranması gibi bir yöntemi izleyecek."

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ABD'li firmaları da zarara uğrattı.

2'NCİ PARTİ S-400'DE TALEPLERİMİZ VAR

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin 2. bataryasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Demir "İkinci sistem birinci gibi olmayacak. Bizim elde edeceğimiz kabiliyetlerle ilgili görüşmeler devam ediyor. Bizim taleplerimizin yerine gelmesini bekliyoruz" dedi.

HİSAR-A VE HİSAR-O TESLİMAT SÜRECİNDE

Yerli hava savunma sistemi çalışmaları hakkında da bilgi veren Demir "Hisar-A ve Hisar-O şu anda teslimat sürecine girdi. Hisar-U ve Siper projesinin çalışmaları devam ediyor. Bu merdiven çıkar gibi bir çalışma. Bunlarla ilgili her çalışma tamamlandıktan sonra kamuoyuna açıklama yapacağız. Hisar–U, Siper projesinin ön hazırlığı gibi olacak" dedi.

(Akşam)