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28 Nisan 2024 Pazar 07:36:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 07:36:00

Refah'taki Filistinliden ABD'deki üniversite öğrencilerine teşekkür: Mesaj ulaştı

Kaynak: AA

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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a sığınan bir Filistinli, yaşadıkları çadırların üzerine yazdığı yazılarla Gazze'ye destek veren ABD'deki öğrencilere teşekkür etti.

Refah'a sığınan 43 yaşındaki Ebu Yusuf Hamed, ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve dünya genelinde birçok üniversiteye yayılan Gazze'ye destek gösterilerine sessiz kalmadı.

Hamed, Refah'taki çadırların üzerine sprey boyayla İngilizce "Gazze ile dayanışma içinde olan öğrencilere teşekkür ediyoruz. Mesaj ulaştı", "Teşekkürler ABD üniversiteleri" ve "Teşekkürler Columbia öğrencileri" ibarelerini yazdı.

Hamed, "ABD'de Gazze'ye destek gösterileri düzenleyen öğrencilere çadırların üzerine yazı yazarak teşekkür ettiklerini" belirtti.

Hamed, teşekkür ibarelerini yıkılan evlerinin duvarları yerine çadırlara yazmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Dünya ülkelerinden bu öğrencileri örnek almalarını isteyen Hamed, Gazze'nin yanında olan herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

ABD'DEKİ ÜNİVERSİTELERDE FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİ

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, okulun, Gazze'deki soykırımı ve Filistin işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Üniversite yönetiminin talebiyle polis, 108 öğrenciyi gözaltına almış, okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti.

Columbia Üniversitesindeki Filistin destekçisi gösteriler, New York Üniversitesi (NYU), Yale Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen yükseköğrenim kurumlarına da yayılmıştı.

Öte yandan, İsrail yanlısı siyasetçi ve gruplar, ABD'deki öğrenci eylemleriyle "Yahudi düşmanlığı" yapıldığını öne sürerek, protestoların dağıtılması için Ulusal Muhafız birliklerinin kullanılması çağrısında bulunmuştu.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Rutgers Üniversitesi İslami Yaşam Merkezi'ne Ramazan Bayramı'nda yapılan saldırı da Müslüman öğrencileri ve toplum üyelerini endişelendirmiş, antisemitizm iddiaları sürerken bununla ABD'deki İslamofobi vakalarındaki artışa tekrar dikkat çekilmişti.

Etiketler : abd üniversite gazze filistin protesto teşekkür
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