VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı
Taşlıgeçit Höyüğü kazılarında Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı
"Tabutuna çakılan son çivi"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ege Ordu Komutanlığı'nda
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı
Gururlandıran gelişme!: 50'incisi üretildi
BAE yatırımlarını eleştirenlere sert tepki
Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor
Türkiye ile 20 milyar doları aşan hedef!
Dertleri faiz artışı! Türkiye karşıtlarının dolar oyunu
Profesör unvanıyla göreve başlamıştı: Zulâl Atalay Laçin'in her şeyi sahte
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'den faiz, enflasyon ve kur açıklaması
Heyecanlandıran keşif! Homeros'un İlyada'sı tarladan çıktı
Japonya ve Rusya anlaştı!
Çocuk yasağımız vardı
Hadise'nin büyük beden koleksiyonu
Tiyatro yapmayı çok istiyordum
Köy hayatından şehre dönüş
Sokakta buldu sahiplendi
Bana tuzak kuruldu
Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Bizi dikkate almıyorlar
"Arkasında siz varsanız bunun sonuçları olacak"
Meteoroloji İstanbul için saat verdi
Müslüme'nin dedesi, babası çıktı!
26 Kasım 2021 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 12:00:00

Türkiye'de bir ilk! Genel maksat helikopterine güç veren motorların 50'incisi üretildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Genel Maksat Helikopteri Programı (GMHP) kapsamında T70 Kara Şahin helikopterlerine güç veren motorların 50'incisi üretildi. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından General Electric lisansı altında üretilen 2000 beygirlik yaklaşık güce sahip helikopter motorları Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Genel Maksat Helikopteri Programı (GMHP) kapsamında T70 Kara Şahin helikopterlerine güç veren motorların 50'incisi üretildi.

AA'nın aktardığı habere göre, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TEI'de 50. motorun üretilmesi dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, motorun söz verilen tarihte teslimatının yapıldığını söyledi.

Teslimi yapılan TEI T700 motorunun 2000 beygir gücünde olduğunu belirten Akşit, şöyle devam etti:

"2010'lu yılların başında o zamanki adıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığının girişimiyle Genel Maksat Helikopter Programı başlatılmıştı. Ön çalışmaları yapıldı. Anlaşma 2014 yılında imzalandı. Bu proje, genel maksat helikopteri olarak kullanılan Kara Şahin helikopterlerinin tamamen Türkiye'de yerli olarak üretilme projesinin bir parçasıydı. Proje kapsamında TEI olarak biz General Electric (GE) lisansı altında GE'nin de desteğiyle motorları Türkiye'de yerli olarak üretme sorumluluğunu üstümüze aldık. Gövdeyi, helikopterin kendisini TAI Ankara'da, elektronik ve aviyoniğini ASELSAN üretecek, ana dişli kutusunu da ALP Havacılık üretecek. Bu, Türkiye'deki bu büyük tesislere ana parçalarını vererek bütün helikopteri Türkiye'de yerli Kara Şahin olarak üretme projesidir."

"50'NCİSİNİ TESLİM ETME GURURUNU YAŞADIĞIMIZ RAKAMLARA ULAŞTIK"

Akşit, projenin yaklaşık 3 milyar doları aşan bir bütçeye sahip olduğunu belirterek, "Proje kapsamında General Electric lisansı altında ürettiğimiz 2000 beygirlik yaklaşık güce sahip bu helikopter motorları aslında Türkiye'de bir ilk. Türkiye'de ilk defa 2000 beygirlik bir helikopter motoru ürettik. İlk motorumuzu 2018 yılında ürettik. İlk motor teslimi de aynı yıl yapıldı. 2018'den bu güne, bugün 50'ncisini teslim etme gururunu yaşadığımız rakamlara ulaştık. General Electric bize lisanslı üretim hakkını verdi ve üretiyoruz ama motorun bütün sorumluluğu da bize ait. Sözleşme bittiği zaman ve bütün motorları teslim ettiğimiz 2025 yılından sonra da 25 yıl boyunca bu motorların bakım, onarım ve idamesinden de TEI olarak biz sorumlu olacağız inşallah." dedi.

"TEI OLARAK HAFTADA BİR MOTOR ÜRETECEK KAPASİTEYE ULAŞTIK"

Proje kapsamında toplam 236 motor üretme yükümlülüklerinin bulunduğunu dile getiren Akşit şunları kaydetti:

"Bunu zamana ve takvime uygun olarak yerine getiriyoruz. Bu gördüğünüz 50'nci motor, aramızdaki anlaşmaya göre kasım ayında teslim edilmesi gereken motor ve bugün kasım ayının 25'i. Kasım ayı bitmeden, aramızdaki anlaşmada olduğu üzere bu salgın döneminde bile hiç gecikme olmadan teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Tüm ekibe, bütün burada çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, ellerine sağlık diyorum. Özellikle böyle zor bir dönemde takvimi aksatmadan teslimat yapmak gittikçe zorlaşıyor ve biz bunu çok şükür başardık. TEI olarak haftada bir motor üretecek kapasiteye ulaşmış vaziyetteyiz."

Törene, TEI Yönetim Kurulu üyeleri Melih Abiş, Dr. Aybike Molbay, Prof. Dr. Ömer Keleş ve İsmail Sami Özdemir ile çalışanlar katıldı. Fotoğraf çekiminin ardından pasta kesildi.

Etiketler : Genel Maksat Helikopteri Programı T70 Kara Şahin Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit
Kedisinden kaçarken sakatlandı

Kedisinden kaçarken sakatlandı
2 milyonluk yeni anlaşma

2 milyonluk yeni anlaşma
Albüm öncesi single müjdesi

Albüm öncesi single müjdesi
Dizi hüsranı

Dizi hüsranı
Gelinlik provası

Gelinlik provası
Diva izdihamı

Diva izdihamı
Romantik tatil

Romantik tatil
90'ları kıskanıyorlar

90'ları kıskanıyorlar
Parmak izimle kan grubum orijinal

Parmak izimle kan grubum orijinal

EN ÇOK OKUNAN HABERLER