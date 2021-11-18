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18 Kasım 2021 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 13:00:00

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Geri sayım başladı

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TOGG'un seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı. Gemlik'te boya, gövde, montaj tesisleri ve altyapı çalışmaları planlar doğrultusunda devam ediyor.

TOGG Banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli olacak. Projenin Gemlik'teki tesislerinin inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin Otomobili'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Gemlik'te hedefe adım adım yaklaşılıyor. Boya, gövde, montaj tesisleri ve altyapı çalışmaları planlar doğrultusunda sürüyor.

Montajlar tamamlandı

Boya tesisinde 14 bin 500 ton çelik montajı yapıldı, 33 bin metrekare çatı panel montajı tamamlandı. 16 bin 734 metrekare kör kalıp montajı yapıldı ve üretim hattı boya tankları yerleştirilmesi tamamlandı.

Gövde tesisinde ise 5 bin 350 ton çelik montajı yapıldı, 36 bin metrekare çatı panel montajı tamamlandı ve 28 bin metrekare kör kalıp montajı yapıldı.

Montaj tesisinde, 7 bin 800 ton çelik montajı yapıldı, 63 bin metrekare çatı panel montajı tamamlandı ve 31 bin metrekare kör kalıp montajı yapıldı.

Altyapı çalışmaları kapsamında ise 4 bin 800 metre yağmur suyu hattı yapıldı, 4 bin metre atık su hattı yapıldı, 830 metre menfez imalatı tamamlandı, 2 bin 700 metre çevre duvarı imalatı tamamlandı.

Tesisin görüntülerine yer verilen paylaşımda, "Tesisimizin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı" sözlerine de yer verildi.

Etiketler : Montaj tesisi yağmur suyu hattı TOGG YeniLigGemlik Otomobili
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