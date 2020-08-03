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03 Ağustos 2020 Pazartesi 08:57:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:04:00

SpaceX'in ilk insanlı test seferi tamamlandı: Dünya'ya döndüler

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SpaceX'in ilk insanlı test seferi başarıyla tamamlandı. NASA astronotlarını taşıyan "Crew Dragon" mekiğine ait kapsül Dünya'ya döndü.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'i taşıyan uzay kapsülü Dünya'ya döndü.

NASA'dan yapılan açıklamada, SpaceX tarafından üretilen "Crew Dragon" mekiğinin parçası olan kapsülün, atmosfere girdikten sonra paraşütle Florida eyaletinin Meksika Körfezi kıyısındaki Pensecola kenti açıklarında suya indiği belirtildi.

Bu, ABD'nin 45 yıl aradan sonra uzaydan denize yaptığı ilk iniş olmanın yanında, özel bir şirketin geliştirdiği roket ve mekikle gerçekleştirilen ilk insanlı uzay yolculuğunu dönüş seferiyle tamamlamış oldu.

Astronotlar Hurley ve Behnken'i taşıyan Crew Dragon mekiği, 30 Mayıs'ta uzaya fırlatılmış ve 31 Mayıs'ta ISS'e ulaşmıştı. Bu, NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana ABD'den yapılan ilk insanlı uzay seferi olmuştu.

NASA'nın personel mekiği üretmeyi durdurması nedeniyle, ISS'de görevli astronot ve kozmonotlar Rus yapımı "Soyuz" mekikleriyle taşınıyordu.

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi ISS'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

NASA'nın "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında, Amerikan firmaları Northrop Grumman "Cygnus", SpaceX ise "Dragon" isimli kargo mekikleri ile ISS'ye ikmal malzemeleri taşıyor.

Öte yandan "Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında ISS'ye personel taşımak üzere, SpaceX'in yanı sıra Boeing de "CST-100 Starliner" uzay mekikleriyle test uçuşları yapıyor.

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