Samsung'ta stok doldu!
Raporlara göre Samsung'un distribütör stoklarında yaklaşık 50 milyon akıllı telefon bulunuyor.
Raporlara göre Samsung'un distribütör stoklarında yaklaşık 50 milyon akıllı telefon bulunuyor. Hatta şirketin stoklarının büyük bir kısmını ülkemiz dahil tüm dünyada önemli satış başarılarına imza atan Galaxy A serisi oluşturuyor.
Stoklarda daha çok orta segment cihazların bulunması, şirketin bu sınıftaki telefonlarına olan talebin beklenenden daha az olduğuna işaret ediyor. Şirket üretimi 1yarı yarıya düşürdü.