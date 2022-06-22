Samsung'ta stok doldu!

Raporlara göre Samsung'un distribütör stoklarında yaklaşık 50 milyon akıllı telefon bulunuyor. Hatta şirketin stoklarının büyük bir kısmını ülkemiz dahil tüm dünyada önemli satış başarılarına imza atan Galaxy A serisi oluşturuyor.

Stoklarda daha çok orta segment cihazların bulunması, şirketin bu sınıftaki telefonlarına olan talebin beklenenden daha az olduğuna işaret ediyor. Şirket üretimi 1yarı yarıya düşürdü.