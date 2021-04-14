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14 Nisan 2021 Çarşamba 19:45:00 - Güncelleme:14 Nisan 2021 Çarşamba 19:45:00

Rekabet Kurulu'ndan Google'a rekor ceza

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Rekabet Kurulu, Google arama motoruna pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle 296 milyon lira ceza kesti.

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'ten oluşan Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

8 Nisan'da yapılan Rekabet Kurulu toplantısında Google'ın genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu vurgulandı.

RAKİPLERİN FAALİYETLERİNİ ZORLAŞTIRDI

Bununla birlikte şirketin kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama sitelerinin Local Unit'e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırdığı vurgulandı.

PAZARDAKİ REKABETİ BOZDU

Google'ın yerel arama hizmetleri ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmeti pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği tespit edildi.

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'e 296 milyon TL (296.084.899,49 TL) idari para cezası verilmesine karar verildi.

İHLALİ SONDANDIRIP REKABETİ TESİS ETMESİ İSTENDİ

İhlalin sonlandırılması ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesi için de karar alındı. Google'a gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 ay içinde, rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında Google'ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlaması istendi.

5 YIL BOYUNCA TÜRKİYE'YE RAPOR VERECEK

Google'ın ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren 5 yıllık süre boyunca yılda bir kez periyodik olarak Rekabet Kurumu'na rapor sunmasına karar verildi.

Etiketler : google Rekabet Kurulu rekor ceza
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