VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tatar, Rum tarafının sıkıştırmanın yolunu açıkladı
Bahçeler QUA Granite'in Vitoria Anthracite ürünü ile yenileniyor
ABD'den kriz çıkaracak itiraf!
Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm ders kitaplarının illere gönderildiğini açıkladı
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi yola çıkıyor
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Fiyatları düşürün
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Konya'da
Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı olayında yeni gelişme! 9 kişi adliyeye sevk edildi
MSB: PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Türkiye'nin çelik kanatlı zırhı: F-16!
"Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek""
MİT'ten nokta operasyon! 7 terörist etkisiz hale getirildi
Kenya'da milyonlarca seçmen genel seçimler için sandık başında
Ülke tarihinde bir ilk! Trump'ın evine FBI baskını
Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle 8 kişi öldü
Trump'ın garip isteği!
Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin 9 şüpheli yakalandı
Narkotik operasyonlarında 77 ilde 3 bin 594 şüpheli yakalandı
Başkan Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya gelecek
Batman'da biri turuncu kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine harekat açıklaması
Abdülhamid Han ilk sondaj için demir alıyor
Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık silah yardımı
09 Ağustos 2022 Salı 12:30:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2022 Salı 12:31:00

Karadeniz semaları Tunç Filo'ya emanet

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış için diplomasi yürütürken, bir yandan da askeri anlamda ön plana çıkıyor. 5. Anajet Üssü'ne bağlı 151'inci Filo, aynı zamanda NATO'nun da Karadeniz'deki gözü. Üsse giren TRT Haber, Türk Kartallarını görev başında görüntüledi.

Gece ya da gündüz fark etmeden, Karadeniz semaları Türk pilotlarına, "Kuzeyin yıldızlarına" emanet.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle gerilimin yükseldiği Karadeniz'de, NATO'nun hava savunması Türk askerinde.

TRT Haber, 5. Anajet Üssü'ne giderek 24 saat teyakkuzda olan, Türkiye'nin Karadeniz'deki tek muharip birliğini ilk kez, yerinde görüntüledi.

5. Anajet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, kuzeyde tek savaş üssünün kendi üsleri olduğunu söyledi.

"Bu nedenle F-16 uçaklarını uçuran her pilot bilir ki kuzeyde vatan onlara emanettir. Bu nedenle Karadeniz semalarında bizim sözümüz geçer."

Bir başka yetkili ise, 151. Tunç Filo Komutanlığı'nın, Türkiye'nin en kuzeyindeki muharip NATO birliği olarak Türkiye'ye, dolayısıyla da NATO sınırına kuzeyden ve doğudan yaklaşabilecek her türlü tehdide karşı 7/24 görev başında olduğunu kaydetti.

BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE UÇUŞA HAZIR

NATO'nun Karadeniz'deki gözü olan Türk Hava Kuvvetleri personeli, NATO harekat merkezlerinden direktif alıyor.

24 saat nöbette olan ekipler, herhangi bir alarm durumunda yalnızca birkaç dakika içinde uçuşa hazır hale geliyor.

TUNÇ FİLO, RİSK GÖRÜLDÜĞÜNDE NASIL HAREKET EDİYOR?

Verilen görevlerden birisi, hava savunma nöbeti ya da alarm reaksiyon görevi olarak adlandırılıyor. Bütün hareketlilik bir alarm sesiyle ve saniyeler içinde başlıyor.

Türk savaş pilotları üstün kabiliyetleriyle, Karadeniz hava sahasında tespit edilen unsuru bertaraf etmek için ter döküyor.

Önleme uçuşu devam ederken, üs bölgesinde konuşlu uçaksavarlar da devreye giriyor.

Türkiye'nin kuzeyindeki tehditlerin ve NATO üyesi ülkelerin güvenliği için Türk Hava Kuvvetleri personelinin nöbeti aralıksız sürüyor.

Etiketler : 5. Anajet Üssü' uçaksavarlar Türk Hava Kuvvetleri
Baba-oğul keyfi

Baba-oğul keyfi
Konserimize ailecek gidiyoruz

Konserimize ailecek gidiyoruz
Müzik buluşması

Müzik buluşması
Yüzlerce nefret mesajı aldım

Yüzlerce nefret mesajı aldım
Sahnesinde 7 dilde şarkı söyledi

Sahnesinde 7 dilde şarkı söyledi
Sete dönmek için gün sayıyor

Sete dönmek için gün sayıyor
Kadro tamamlanıyor

Kadro tamamlanıyor
13 günde 6 kilo verdi

13 günde 6 kilo verdi
Kadırgalı'ya ağır hakaret!

Kadırgalı'ya ağır hakaret!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes