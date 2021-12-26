Hisar O+ göreve hazır

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26 Aralık 2021 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:26 Aralık 2021 Pazar 16:00:00

İsmail Demir'den heyecanlandıran paylaşım! Savunma sanayiimiz bir başarıya daha imza attı!

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayiimizin bir başarıya daha imza attığını duyurdu.

Milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+'nın envantere girişi öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimiz bir başarıya daha imza attı!" ifadesinde bulundu.

SSB Başkanı Demir şu ifadeleri kullandı:

Milli hava savunma füze sistemimiz #HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti.

Demir, "HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında. Şanlı ordumuza hayırlı olsun" dedi.

Etiketler : Milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+
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