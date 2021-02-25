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25 Şubat 2021 Perşembe 17:08:00 - Güncelleme:25 Şubat 2021 Perşembe 17:08:00

İnsansız helikopterimiz T629 ilk kez görücüye çıktı

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TUSAŞ'ın tasarladığı insansız ve elektrikli taarruz helikopteri görüntülendi. Helikopterin yakın zamanda tanıtılması bekleniyor.

Türkiye'de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve yenilenmesi gibi alanlarda hizmet veren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) yeni bir girişime imza attı. TUSAŞ'ın tasarlayıp ürettiği insansız ve elektrikli taarruz helikopteri T629'un prototipinin fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı.

Yakın zamanda tanıtılması beklenen bu yeni hava platformunun, görücüye çıkmadan belirgin özellikleri olduğu fark ediliyor.

Türkiye son yıllarda savunmada atağa kalktı. Yerli araç ve silahlar peş peşe görücüye çıkarken, sahada da dengeler tümden değişti. Dışa bağımlılık azaldı, ihracat kapıları aralandı. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu T129 Atak Helikopteri.. Kısa süre içerisinde askerin elindeki en güçlü yerli silaha dönüşen helikopteri gelin birlikte inceleyelim...

Pilot kabininde batarya

Havacılık alanında ilkleri getirecek çok sayıda özelliği fotoğraflarda görmek mümkün. Servis edilen fotoğraflarda, T629'un otonom özelliklere sahip bir helikopter olduğu görülüyor. Helikopterin elektrik ile çalışacak olması ise en yenilikçi ve heyecan verici özelliği olarak değerlendirilirken, helikopterin gövdesinin çeşitli bölgelerinde yer alan kameralar taarruz otonom olduğunu gösteriyor.

Etiketler : TUSAŞ helikopter elektrikli
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