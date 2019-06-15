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15 Haziran 2019 12:20 | Cumartesi

İkinci el sabit disklerde büyük tehlike

İkinci el sabit disk almak istiyorsunuz; internet üzerinden sipariş veriyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Ancak diski taktığınızda içinde halen ilk kullanıcısına ait fotoğraf ve bir takım içerikleri görebiliyorsunuz. Yapılan bir araştırmaya göre, sabit disklerini satanların kişisel verilerini gerektiği gibi silmediğine dikkat çekiyor.

Kullanıcıların eski hard disklerini online alışveriş sitelerinde satışa çıkarması kazanç elde etmelerini sağlasa da veriler doğru bir şekilde silinmediğinde bu durum ciddi risklere davetiye çıkarıyor. Online alışveriş sitesi eBay'dan satın alınan 159 hard disk üzerinde yapılan bir araştırma, disklerin %42'sinin hassas kişisel veriler içerdiğini ortaya çıkarıyor. Araştırmayı değerlendiren Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, kullanılmış hard disklerin satışa çıkarılmasının aşırı dikkat gerektiren bir işlem olduğunu belirtiyor.

Kullanıcıların dikkatsiz davranmaları sonucunda birçok önemli veriyi hard disk içerisinde unuttuğu görülüyor. İşleme alınan 159 hard disk içerisinde aile pasaportları, özgeçmişler, finansal kayıtlar, üniversite öğrenci belgeleri, büyük bir seyahat şirketinin dahili ofis e-postası kayıtları, bir kargo firmasının tüm nakliye süreçlerinin kaydı gibi önemli verilere rastlanıldığı belirtiliyor. Eski hard disklerin adeta önemli verilere sahip birer mezarlık gibi olduğuna dikkat çeken Serap Günal, kişi yada kurumların tüm önemli verilerini hard disklerden profesyonel yöntemlerle temizlemesi gerektiğini, aksi takdirde verilerin başkalarının eline geçmesinin zor olmayacağını hatırlatıyor.

Araştırmada, satın alınan ikinci el 159 hard diskin %15'inde kişisel tanımlanabilir verilere erişildiği raporlanırken, kullanıcıların verileri temizleme konusunda yetersiz kaldığı sonucuna da varılıyor. Eski kullanıcılara ait bu verilerin kötü amaçlar için kullanılabileceği gerçeği de korkutucu senaryoları beraberinde getiriyor. Günal'a göre bu duruma en çok, eski hard disklerini satmayı düşünen kullanıcıların, önemli kişisel verilerini temizlemeyi unutmaları ya da kullandıkları yöntemlerin eksik kalması neden oluyor.

(DHA)

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