27 Aralık 2020 Pazar 23:56:00 - Güncelleme:28 Aralık 2020 Pazartesi 09:33:00
Google Chrome hızlanacak
Google, RAM kullanımıyla dikkat çeken Chrome tarayıcıda önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.
Hazırlanan rapora göre, Windows 10’un TerminateProcess fonksiyonu kullanılacak. Bu fonksiyon kullanıcının kapatmış olduğu uygulamalarının arka planda çalışmaya devam eden işlemleri de temizleyerek sistemin performansında bir iyileştirme sağlayacak. Özellikle 8 GB ve altındaki RAM’e sahip bilgisayarlarda hissedilir bir hızlanma olacak.