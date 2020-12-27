Google Chrome hızlanacak

Hazırlanan rapora göre, Windows 10’un TerminateProcess fonksiyonu kullanılacak. Bu fonksiyon kullanıcının kapatmış olduğu uygulamalarının arka planda çalışmaya devam eden işlemleri de temizleyerek sistemin performansında bir iyileştirme sağlayacak. Özellikle 8 GB ve altındaki RAM’e sahip bilgisayarlarda hissedilir bir hızlanma olacak.

