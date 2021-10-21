Facebook'un ismi değişiyor Yeni adı ne olacak?

Bir süredir adı skandallar ile anılan Facebook, iddiaya göre isim değişikliğine gidecek. Mark Zuckerberg'in 28 Ekim'de gerçekleştirilecek Connect konferansında yeni ismi açıklaması bekleniyor. 4 Ekim'de Instagram, Facebook ve WhatsApp uygulamalarında yaşanan kesintiler birçok komplo teorisinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Saatlerce süren kesinti nedeniyle hisselerinde düşüş yaşayan şirket, yeni bir oluşum ile küllerinden doğmayı hedefliyor.

