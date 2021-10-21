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21 Ekim 2021 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 15:30:00

Facebook'un ismi değişiyor Yeni adı ne olacak?

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Bir süredir adı skandallar ile anılan Facebook, iddiaya göre isim değişikliğine gidecek.

Bir süredir adı skandallar ile anılan Facebook, iddiaya göre isim değişikliğine gidecek. Mark Zuckerberg'in 28 Ekim'de gerçekleştirilecek Connect konferansında yeni ismi açıklaması bekleniyor. 4 Ekim'de Instagram, Facebook ve WhatsApp uygulamalarında yaşanan kesintiler birçok komplo teorisinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Saatlerce süren kesinti nedeniyle hisselerinde düşüş yaşayan şirket, yeni bir oluşum ile küllerinden doğmayı hedefliyor.

Etiketler : Facebook Mark Zuckerberg Instagram WhatsApp
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