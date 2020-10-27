Drone tehdidine karşı İlter kalkanı

Türkiye'nin teknolojik olarak bağımsızlaşması çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla yola çıkan şirket, yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranına sahip drone tespit ve takip sistemi geliştirdi. Şirket sistem için "vatanı koruyan" anlamına gelen İlter ismini tercih etti.

Boğaziçi Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin 2017'de Ankara merkezli kurulduğunu ve faaliyetlerini Ankara Teknopark'ta sürdürdüğünü söyledi.

Savunma sanayisi alanında 3 yıldır hizmet verdiklerini dile getiren Aslan, ana çıkış noktalarının drone savar olduğunu, zaman içinde daha farklı alanlara da yöneldiklerini ifade etti. Aslan, geliştirdikleri drone tespit ve engelleme sistemlerinin yaygın olarak kullanılan tüfek tipi modellerden farklı olarak daha otonom, akıllı, pasif çalışan ve insan sağlığına zarar vermeyen çözümler olduğunu vurguladı.

1 yıldır sahada kullanılıyor, yeni versiyon geliyor

Geliştirdikleri İlter Drone Tespit ve Engelleme Sistemi'nin 1 yıldır sahada görev yaptığını bildiren Aslan, yaklaşık 350 adet ürün teslimatı gerçekleştirdiklerini belirtti. Aslan, "Cumhurbaşkanlığımıza, Kara Kuvvetlerimize, Jandarmamıza teslim edildi. Önümüzdeki ay itibarıyla emniyet birimlerimizin envanterine girecek. Ülkemizin dört bir yanında, ayrıca ülkemizle stratejik ortaklığı bulunan neredeyse tüm dost ülkelerimizin envanterlerine girmiş durumda." dedi.

İlter'in çalışma şekline ilişkin de bilgi veren Aslan, "Sistem pasif şekilde çalışıyor. Herhangi bir drone tespit ettiği zaman ona ait frekansları karıştırarak engelleme yapıyor. Bunun yanında radarlı ikinci bir versiyonu var. Yılbaşından sonra ikinci versiyon ürünümüzün de ordumuzun envanterinde olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Koordinat yanıltmayla drone yolunu şaşırıyor

Dünyada bilinen 3 temel drone teknolojisi bulunduğunu, teröristlerin de kolay temin edilip ucuz olduğu için ticari ürünlere benzer sistemler kullandıklarını anlatan Aslan, bunun yanında köpükler ya da maketlerle yapılan daha basit araçlardan da yararlanıldığını söyledi. Fatih Aslan, şunları kaydetti:

"İlter'in bunların tamamını tespit etmekle ilgili bir sorunu yok. Radarsız ürünümüz, otonom hariç tüm araçları tespit edebiliyor. Radarlı olan da otonom ya da kontrollü fark etmeksizin tümünü tespit ediyor. Teröristler de kendilerini geliştiriyor, 3 yıllık Ar-Ge sürecinde onu gördük. İlk başta kontrollü uçuyorlardı. Kontroller karışınca daha yüksek irtifalardan otonom, GPS güdümlü gelmeye başladılar. Bunları karıştırınca daha büyük insansız hava araçlarında (İHA) uydu kontrolüne geçtiler. Geliştirdiğimiz sistemler 5 kilometre çapta tümünü tespit edip engelleyebiliyor. Bunun yanı sıra spoofing (koordinat yanıltma) gibi çok önemli bir özelliği var. Otonom uçan drone ya da İHA'lar için geçerli. Geçmişte bir valiliğimize saldırı olduğunda farklı bir yerden otonom olarak koordinat girerek araç gönderilmişti. Spoofing sayesinde gönderilen araç hiçbir zaman hedefini bulup başarılı olamıyor. Sistemi spoofing üzerinde açtığınız zaman bulunulan yeri farklı koordinatta gösterebiliyoruz. Bu durumda otonom uçan hiçbir araç hedeflenen yere ulaşamıyor, sürekli sahte bir sinyalle karşılaşıyor."

Uydu kontrolüne karşı daha güçlü sistem

Aslan, uydu kontrollü sistemlere yönelik de İlter-2 isimli bir çözüm oluşturduklarını ifade ederek, araç üzerine entegre ettikleri yüksek güçlü GNSS (Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi) yanıltma ve engelleme sistemiyle yaklaşık 150 kilometre mesafeye kadar etkinlik yaratabildiklerini bildirdi. Aslan, bu şekilde hem uydu sinyallerini kapatıp hem de var olan GNSS uydularını simüle ederek hedefi istedikleri yere yönlendirebildiklerini belirtti.

Fatih Aslan, İlter'in Türkiye'de envantere girmesi için 2 yıldır yoğun mesai ayırdıklarını ve yurt içinde istedikleri noktaya geldiklerini dile getirdi. Avrupa'da bir iş ortaklığının söz konusu olduğu bilgisini veren Aslan, gelecek yıl haziran itibarıyla Avrupa'ya ihracatı hedeflediklerini vurguladı. Aslan, ürünlerinin dünyanın her yerinde kullanılmasını ve ülkeye döviz kazandırmasını amaçladıklarını kaydetti.

İlter Drone Tespit ve Engelleme Sistemi'nin yanı sıra radyo link ve otomatik yangın bastırma infilak önleme sistemleri konusunda da çalışmalar yaptıklarını anlatan Aslan, bu konularda Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketleriyle birlikte hareket ettiklerini ve yakın zamanda envantere girecek ürünler ortaya koyacaklarını sözlerine ekledi.