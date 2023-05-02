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02 Mayıs 2023 Salı 17:30:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 17:30:00

Beyni bulandırıyor! Sadece 30 saniyesi yetiyor

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Sosyal medyanın beyin üzerindeki etkisi araştırıldı.

Sosyal medya kullanımının beyin üzerindeki etkisi araştırıldı. Yapılan araştırma, sadece 30 saniye Instagram kullanmanın bile beyni bulandırdığını ortaya koydu. Açıklamaya göre; sosyal medyada beynin sürekli farklı kategorilerde içerik görmesi ve bunları tek tek anlamaya çalışması, insanların kendilerini bitkin hissetmesine yol açıyor. Bunun doğal bir sonucu olarak da beyin bir türlü odaklanamıyor.

Etiketler : sosyal medya beyin araştırma instagram
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