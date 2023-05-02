Beyni bulandırıyor! Sadece 30 saniyesi yetiyor

Sosyal medya kullanımının beyin üzerindeki etkisi araştırıldı. Yapılan araştırma, sadece 30 saniye Instagram kullanmanın bile beyni bulandırdığını ortaya koydu. Açıklamaya göre; sosyal medyada beynin sürekli farklı kategorilerde içerik görmesi ve bunları tek tek anlamaya çalışması, insanların kendilerini bitkin hissetmesine yol açıyor. Bunun doğal bir sonucu olarak da beyin bir türlü odaklanamıyor.

