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10 Kasım 2020 Salı 10:36:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 10:36:00

Bennu'nun içi boş çıktı

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NASA, 150 yıl içinde dünyaya çarpma riski olan asteroid Bennu'dan parçalar alınması için Osiris-Rex adını verdiği uzay aracı göndermişti.

Yakın zamanda iniş gerçekleştiren ve parça almayı başaran uzay aracı geri döndü. Toplanan örnekler gerekirse asteroide nasıl müdahale edilebileceğinin bilgisini sağlayacaktı fakat Bennu adlı asteroidin içinin boş olduğu ortaya çıktı. Araştırmada, “Asteroidin sanki merkezinde boşluk var, bu boşluğa birkaç futbol sahası sığdırabilirsiniz” diyen Hava Uzay Mühendislik Bilimi Bölümü Profesörü Daniel Scheers, göktaşının kendi kendini parçalayabilme ihtimalinden bahsetti. 

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