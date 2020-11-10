Bennu'nun içi boş çıktı

Yakın zamanda iniş gerçekleştiren ve parça almayı başaran uzay aracı geri döndü. Toplanan örnekler gerekirse asteroide nasıl müdahale edilebileceğinin bilgisini sağlayacaktı fakat Bennu adlı asteroidin içinin boş olduğu ortaya çıktı. Araştırmada, “Asteroidin sanki merkezinde boşluk var, bu boşluğa birkaç futbol sahası sığdırabilirsiniz” diyen Hava Uzay Mühendislik Bilimi Bölümü Profesörü Daniel Scheers, göktaşının kendi kendini parçalayabilme ihtimalinden bahsetti.

