Bayraktar TB2'ler Batı'ya ilham oluyor!

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20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:26:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:26:00

Batı'da 'Bayraktar TB2' alımı için başlatılan bağış kampanyaları yayılıyor

Kaynak: AA

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Ukrayna ordusuna ve halkına destek için Baykar tarafından üretilen "Bayraktar TB2" insansız hava araçlarının alımına yönelik başlatılan bağış kampanyalarının sayısı, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede artış gösteriyor.

Ukrayna'ya hibe edilmek üzere "Bayraktar TB2" satın alınması için savaşın devam ettiği Ukrayna da dahil olmak üzere Litvanya, Norveç ve Polonya ile Kanada'da çeşitli bağış kampanyaları başlatıldı.

Son günlerde sayısı artan "Bayraktar TB2" kampanyaları, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan ve Ukrayna'ya destek olmak isteyenlere ilham oluyor.

Çeşitli miktarlarda bağışta bulunarak kampanyalara katılan gönüllüler, Ukrayna halkıyla dayanışma sergiliyor.

BAYKAR, KAMPANYALARDAN ETKİLENEREK 4 ADET "BAYRAKTAR TB2" HİBE ETTİ

Ukrayna halkının "Bayraktar TB2" alabilmek için "Halkın Bayraktar'ı" adıyla haziranda düzenlediği bağış kampanyası başarıyla tamamlandı.

Ukraynalıların bu dayanışma ruhundan etkilenen Baykar, toplanan bağışlarla alınması hedeflenen 3 adet "Bayraktar TB2"yi hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe etti.

LİTVANYA'DA 3 GÜNDE 6 MİLYON AVRO TOPLANDI

Litvanya halkının Ukrayna için "Bayraktar TB2" satın almak hedefiyle düzenlediği kampanyada 3 günde 6 milyon avro toplandı. Kampanyadan etkilenen Baykar, Litvanyalıların dayanışmasına katkıda bulunmak için 6 Temmuz'da "Bayraktar TB2"yi ücretsiz olarak Litvanya'ya hibe etti.

Norveç'te de aynı amaçla başlatılan "Ukrayna halkına Norveç'ten bir Bayraktar verin" kampanyasında, 55 milyon kron (yaklaşık 5,5 milyon dolar) toplanması hedefleniyor.

Ukrayna'nın komşusu Polonya'da aynı amaçla 22 milyon 500 bin Polonya Zlotisi (yaklaşık 5 milyon dolar) hedefine ulaşmak için başlatılan kampanya da devam ediyor.

AVRUPA'DAKİ KAMPANYALAR KANADA'YA DA İLHAM OLDU

Ukrayna'ya teslim edilmek üzere düzenlenen "Bayraktar TB2" bağış kampanyaları Avrupa'daki ülkelerin yanı sıra Kanada'daki Ukraynalılara da ilham oldu.

Kanada'da Toronto merkezli "UhelpUkraine" isimli insani yardım kuruluşunca başlatılan kampanyada, 7 milyon Kanada doları toplanması hedefleniyor.

Şu ana kadar kampanyaya 12 bin 450 Kanada doları bağış yapılırken, kampanyanın başarıyla tamamlanması durumunda satın alınacak "Bayraktar TB2"nin, Ukrayna'nın "Bağımsızlık Günü" olan 24 Ağustos'ta Ukrayna ordusuna teslim edilmesi amaçlanıyor.

KANADA, TÜRKİYE'YE SİHA PARÇALARI SATIŞINI ASKIYA ALMIŞTI

Kanada Hükümeti, Ekim 2020'de Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusuna yönelik harekatlarda kullanılmasını gerekçe göstererek, Türkiye'ye SİHA ekipmanı olarak satılan elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerinin satışını askıya almıştı.

Nisan 2021'de ise Kanada yönetimi, Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanılmasını gerekçe göstererek, askıya aldığı "Türkiye'ye yönelik askeri ihracat izinlerini" iptal ettiğini duyurmuştu.

Norveç de 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Türkiye'ye tüm yeni silah satışlarını askıya aldıklarını ve silah ihracatı için önceden verilmiş tüm lisansları inceleyeceğini açıklamıştı.

Etiketler : Bayraktar TB2 Kanada Hükümeti Norveç
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