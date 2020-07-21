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21 Temmuz 2020 Salı 19:20:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 19:33:00

Başkan Erdoğan'ın konuşması elektronik kitap olarak hazırlandı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşması elektronik kitap olarak yayımlandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Altun açıklamasında, "Tam 2 saat 15 dakika boyunca milletinin huzurunda 2 yılın muhasebesini yapan, gelecek yılların vizyonunu çizen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın konuşmasını elektronik kitap olarak yayına hazırladık" paylaşımında bulundu.

Altun, elektronik kitaba "www.iletisim.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini söyledi.

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