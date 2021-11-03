3 aylık mesajlar bile silinecek WhatsApp'ta büyük yenilik

Şu anda WhatsApp'tan gönderilen bir mesaj, sadece saatler içerisinde geri alınabiliyor. Bu durum pek çok kullanıcı tarafından tepki toplamıştı. Beklenen güncelleme yolda. İddiaya göre, uygulamanın 2.21.23.1 sürümünde yeni bir özelliği fark edildi. Paylaşılan ekran resmine göre katı sınırlamalara sahip olan bu süre, ilerleyen günlerde kullanıcıların üç aylık mesajları bile silmesine olanak tanıyacak.

