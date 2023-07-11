Wimbledon'da favori tenisçiler çeyrek finale yükseldi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da favori tenisçilerden tek erkeklerde Carlos Alcaraz ile Novak Djokovic, tek kadınlarda Aryna Sabalenka ile Elena Rybakina çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 8. gününde, 4. tur müsabakaları yapıldı.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Alcaraz, İtalyan Matteo Berrettini'yi 3-6, 6-3, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek son 8 tenisçi arasına kaldı.

Geç saat kısıtlaması nedeniyle maçı setlerde 2-0 öndeyken yarıda kalan dünya 2 numarası Novak Djokovic, 17 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 3-1 (7-6, 7-6, 5-7, 6-4) yenerek çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Andrey Rublev'le eşleşti.

3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, ilk iki seti 6-4 ve 6-2 kazanarak 2-0 öne geçtiği mücadelede, rakibi Çek Jiri Lehecka'nın sakatlık nedeniyle çekilmesiyle çeyrek finale kaldı.

TSİTSİPAS ELENDİ



Dünya 43 numarası Christopher Eubanks, 5 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 3-6, 7-6, 3-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup ederek günün sürprizini gerçekleştirdi. ABD'li tenisçi, çeyrek finalde Medvedev ile müsabakaya çıkacak.

6 numaralı seribaşı Holger Rune da Bulgar Grigor Dimitrov'u 3-6, 7-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek tur biletini aldı. Danimarkalı tenisçi, çeyrek finalde Alcaraz'ın rakibi oldu.

SABALENKA, RYBAKİNA VE JABEUR SON 8'E KALDI



Tek kadınlarda, 2 numaralı seribaşı Belaruslu Sabalenka, Rus Ekaterina Alexandrova'yı 6-4 ve 6-0'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.

Dünya 3 numarası Kazakistanlı Rybakina ise ilk sette 4-1 öndeyken Brezilyalı rakibi 13 numaralı seribaşı Beatriz Haddad Maia'nın çekilmesiyle çeyrek finale kaldı.

6 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur, 9 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova'yı zorlanmadan 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finalde Rybakina ile eşleşti.

Elemelerden gelen henüz 16 yaşındaki genç tenisçi Rus Mirra Andreeva ise raketini fırlattığı için puan cezası aldığı mücadelede, 25 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys'e 2-1 yenilerek elendi. 3-6, 7-6 ve 6-2'lik setlerin ardından rakibini 2-1 mağlup eden Keys, çeyrek finalde Sabalenka ile karşılaşacak.