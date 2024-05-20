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20 Mayıs 2024 Pazartesi 19:31:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 19:31:00

Zidane hangi takımı çalıştıracak?

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Futbol dünyasının efsane ismi Zinedine Zidane, yeşil sahalara geri dönüyor. Dünyaca ünlü teknik adam, sürpriz bir karar aşamasına geldi. İşte haberinin detayları...

Son olarak İspanyol devi Real Madrid'in teknik direktörlük görevini yürüten Zinedine Zidane, futbola geri dönüyor. Fransız teknik adam, 2021'den bu yana herhangi bir takım çalıştırmamıştı. Tekrar Real Madrid'i çalıştırmayı isteyen Zidane, beklenen teklif gelmeyince diğer takımlardan gelen ilgiyi değerlendirme kararı aldı.

ZINEDINE ZIDANE, ALMAN DEVİNİN BAŞINA GEÇİYOR

Thomas Tuchel ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Bayern Münih, alternatif bir teknik adam listesi hazırladı ve ilk sıraya Zinedine Zidane'ı yazdı. Öte yandan, listenin devamında Jose Mourinho ve Hansi Flick'in ismi olduğu aktarıldı. Zidane'ın, daha önce reddettiği Bayern Münih'ten gelen teklife artık olumlu baktığı belirtildi. Fransız teknik adamın, Tuchel'in ayrılmasıyla Bavyera devinin başına geçmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR!

Ünlü teknik direktörün ismi, son zamanlarda Fenerbahçe ile de anılmaya başladı. Başkan Ali Koç'un, seçimdeki rakibi Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho'yla anlaştığını açıklaması üzerine Zidane için harekete geçtiği iddia edildi.

KUPA FATİHİ

Kariyerinde sadece efsanesi olduğu Real Madrid'i çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, ilk sezonunda 149 maçta, 2.30 puan ortalaması yakaladı. İkinci sezonunda ise 114 maçta 2.04 puan ortalaması tutturdu. Fransız teknik direktör, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 13 kupa kazandı.

Etiketler : bayern münih Zinedine Zidane fenerbahçe
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