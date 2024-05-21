Futgolf heyecanı Kuşadası Cup ile devam ediyor

Futgolf heyecanı Kuşadası Cup ile devam ediyor

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından organize edilen 2024 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın üçüncü etabı, 23-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Kuşadası International Golf Club'ta, 100'ü aşkın oyuncunun katılımıyla düzenlenecek.

2024 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nda, APINOX Kulüpler Ligi ve Bireysel Klasman Sıralaması olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Futgolfçüler, bu şampiyonadaki turnuvalarda hem bireysel olarak hem de yer aldıkları kulüpleri temsil ederek mücadele ediyor. Ayrıca, 2024 Futgolf Türkiye Kupası üçüncü tur karşılaşmaları da Kuşadası Cup kapsamında oynanacak.

Sponsor destekleriyle futgolf ailesi büyüyor

2024 Türkiye Futgolf Şampiyonası'na, önceki yıllarda olduğu gibi birbirinden değerli markalar destek vermeye devam ediyor

Bu yıl; APINOX firması, takımlar kategorisinde oynanacak ve 8 kulübün mücadele edeceği Futgolf Kulüpler Ligi'nin, braunshop.com.tr ise 2024 sezonunda Türkiye'de oynanacak tüm resmi futgol turnuvalarında düzenlenecek Hole In One Challenge (tek atışta futgolf deliğine topu sokma) yarışmalarının isim sponsoru oldu. Netship firması ise FGSD'nin dijital platformdaki uygulamalarının sponsorluğunu yapmaya başladı.

Bu markaların haricinde; Çizmeci Time, Ekotek, Egemed Hastaneleri, Renk Matbaa, Liberty Hotel Kuşadası, Lig Radyo ve Phomo 2024 sezonunun üçüncü turnuvası olan Kuşadası Cup'un destekçileri olarak yer alacak.

2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası Türkiye'de düzenlenecek

Diğer yandan; 16 ülkenin katılacağı 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'na ise Türkiye ev sahipliği yapacak. Türkiye, Aralık ayında Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlenecek turnuvaya ev sahibi olduğu için direkt olarak katılacak.