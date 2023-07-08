Slaven Bilic, Al-Fateh'te
Kaynak: AA
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Fateh, teknik direktörlüğe Hırvat Slaven Bilic'i getirdi.
Suudi ekibinden yapılan açıklamada, Yunan Giorgos Donis'in ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine 54 yaşındaki Bilic'in getirildiği kaydedildi.
Kariyerinde bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, Suudi Arabistan'da da 2018-19 sezonunda Al-İttihad takımında görev yapmıştı.
- Slaven Bilic, Al-Fateh'te
- Fenerbahçe yeni sezon hazırlık turnuvası için Rusya'ya geldi
- 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı
- "Real Madrid sizi ararsa bunu kimse reddedemez"
- NBA'de Cedi Osman, üç takımlı takasta San Antonio Spurs'e transfer oldu
- Kadın basketbolunda hedef sporu tabana yayarak yeni yetenekler keşfetmek