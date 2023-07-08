VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sırtını terör örgütlerine dayayanlara unutamayacakları bir ders verdiniz"
Bakan Tunç: Sene sonuna kadar depremzede vatandaşlarımız, sıcak yuvalarına kavuşmuş olacak
4 Temmuz'da etkisiz hale getirilmişlerdi: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
Slaven Bilic, Al-Fateh'te
"Hangi inançtan olursa olsun bu topraklarda bir mabede yönelik saygısızlık kabul edilemez"
5 Azov Taburu komutanını Ukrayna'ya döndü
08 Temmuz 2023 Cumartesi 18:04:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 18:04:00

Slaven Bilic, Al-Fateh'te

Kaynak: AA

ABONE OL

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Fateh, teknik direktörlüğe Hırvat Slaven Bilic'i getirdi.

Suudi ekibinden yapılan açıklamada, Yunan Giorgos Donis'in ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine 54 yaşındaki Bilic'in getirildiği kaydedildi.

Kariyerinde bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, Suudi Arabistan'da da 2018-19 sezonunda Al-İttihad takımında görev yapmıştı.

Etiketler : Slaven Bilic Al-Fateh teknik direktörü Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi
Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması

Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması
200 milyon barajını geçti

200 milyon barajını geçti
Şöhret ateşten gömlek

Şöhret ateşten gömlek
Kerem Bürsin gönülleri fethetti

Kerem Bürsin gönülleri fethetti
İtalya tatiline vize engeli

İtalya tatiline vize engeli
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Mardini'ye İngilizce öğretmeni sevgili

Mardini'ye İngilizce öğretmeni sevgili
Barcelona tatili

Barcelona tatili
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX