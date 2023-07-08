Slaven Bilic, Al-Fateh'te

Suudi ekibinden yapılan açıklamada, Yunan Giorgos Donis'in ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine 54 yaşındaki Bilic'in getirildiği kaydedildi.



Kariyerinde bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, Suudi Arabistan'da da 2018-19 sezonunda Al-İttihad takımında görev yapmıştı.

