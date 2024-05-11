AKSUNGUR SİHA nefes kesti! MAM-T atışı hedefe tam isabet

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda AKSUNGUR Silahlı İnsansız Aracından (SİHA) yapılan MAM-T atışının tam isabetle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda, deniz hava unsurlarımız denizaltıdan helikopterle dikey ikmal ve orman yangınları ile mücadele eğitimi icra etti. AKSUNGUR SİHA'dan MAM-T atışı tam isabetle gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, MAM-T atışına ilişkin görüntüler de yer aldı.

Hazırız! ������



Denizkurdu-II/24 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde Deniz Kuvvetlerimize ait;



✅ 94 Su Üstü Gemisi,

✅ 7 İnsansız Deniz Aracı,

✅ 8 Denizaltı,

✅ 54 Hava Unsuru (10 Deniz Karakol Uçağı, 16 Helikopter, 28 SİHA/İHA),

✅ 2 SAT Timi,

✅ 3 SAS Timi,

✅ Kıyı... pic.twitter.com/waoGdiiufA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2024

Türk donanması göz doldurdu: Denizkurdu-2 Tatbikatı!