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AKSUNGUR SİHA nefes kesti! MAM-T atışı hedefe tam isabet
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11 Mayıs 2024 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 19:00:00

AKSUNGUR SİHA nefes kesti! MAM-T atışı hedefe tam isabet

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Türk donanmasının gövde gösterisi olan ve hız kesmeden sürdürülen Denizkurdu-II/24 Tatbikatı'nda önemli bir gelişme yaşandı. Tatbikatta AKSUNGUR Silahlı İnsansız Aracından (SİHA) yapılan MAM-T atışı hedefi tam isabetle vurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda AKSUNGUR Silahlı İnsansız Aracından (SİHA) yapılan MAM-T atışının tam isabetle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda, deniz hava unsurlarımız denizaltıdan helikopterle dikey ikmal ve orman yangınları ile mücadele eğitimi icra etti. AKSUNGUR SİHA'dan MAM-T atışı tam isabetle gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, MAM-T atışına ilişkin görüntüler de yer aldı.

Türk donanması göz doldurdu: Denizkurdu-2 Tatbikatı!
Etiketler : Denizkurdu-II/24 Tatbikatı AKSUNGUR SİHA MAM-T atışı Milli Savunma Bakanlığı
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