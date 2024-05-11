AKSUNGUR SİHA nefes kesti! MAM-T atışı hedefe tam isabet
Türk donanmasının gövde gösterisi olan ve hız kesmeden sürdürülen Denizkurdu-II/24 Tatbikatı'nda önemli bir gelişme yaşandı. Tatbikatta AKSUNGUR Silahlı İnsansız Aracından (SİHA) yapılan MAM-T atışı hedefi tam isabetle vurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda AKSUNGUR Silahlı İnsansız Aracından (SİHA) yapılan MAM-T atışının tam isabetle gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda, deniz hava unsurlarımız denizaltıdan helikopterle dikey ikmal ve orman yangınları ile mücadele eğitimi icra etti. AKSUNGUR SİHA'dan MAM-T atışı tam isabetle gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, MAM-T atışına ilişkin görüntüler de yer aldı.
Hazırız! ������— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2024
Denizkurdu-II/24 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde Deniz Kuvvetlerimize ait;
✅ 94 Su Üstü Gemisi,
✅ 7 İnsansız Deniz Aracı,
✅ 8 Denizaltı,
✅ 54 Hava Unsuru (10 Deniz Karakol Uçağı, 16 Helikopter, 28 SİHA/İHA),
✅ 2 SAT Timi,
✅ 3 SAS Timi,
✅ Kıyı... pic.twitter.com/waoGdiiufA