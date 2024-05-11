VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'de halk sokaklarda! 'Netanyahu suçlusun'
Bakan Güler'den TCG Anadolu müjdesi
Bakan Güler'den net mesaj: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her an harekata hazır
Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı
Soykırımcı İsrail'den Gazze'nin kuzeyine yoğun saldırı!
ABD'den İsrail'e istihbarat sözü: Hedef Hamas liderleri!
11 Mayıs 2024 Cumartesi 22:49:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 22:49:00

Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı

ABONE OL

Türkiye'den Afganistan'da meydana gelen sel felaketinden dolayı taziye mesajı. Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Afganistan'da meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen sel felaketinden dolayı taziye mesajı paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Afganistan'da meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor; dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

SELLER SONUCU YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 300'Ü AŞTI

Afganistan'da Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli seller yaşanırken, kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurmuştu.

Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller, can ve mal kayıplarının artmasına yol açıyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.

Bağlan vilayetinde meydana gelen seller sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aşmıştı.

Etiketler : türkiye afganistan taziye
Motive'li gece

Motive'li gece
Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti

Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti
Melissa'nın ‘Talih'i

Melissa'nın ‘Talih'i
Aksesuara çok para harcıyorum

Aksesuara çok para harcıyorum
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
Dubai yolcusu

Dubai yolcusu
Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum

Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum
Fıstık gibi gece

Fıstık gibi gece
Arya Aryay'dan müziğe ilk adım

Arya Aryay'dan müziğe ilk adım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX