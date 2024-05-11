Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı
Türkiye'den Afganistan'da meydana gelen sel felaketinden dolayı taziye mesajı. Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Afganistan'da meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verdi.
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen sel felaketinden dolayı taziye mesajı paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Afganistan'da meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor; dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
Afganistan'da Meydana Gelen Sel Felaketi Hk. https://t.co/RFRkCX6Tfv pic.twitter.com/paAsI6d5mS— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 11, 2024
SELLER SONUCU YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 300'Ü AŞTI
Afganistan'da Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli seller yaşanırken, kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.
Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurmuştu.
Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller, can ve mal kayıplarının artmasına yol açıyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.
Bağlan vilayetinde meydana gelen seller sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aşmıştı.
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