DEM Parti'den elektrik kaçakçılığı üzerinden kışkırtma!
DEM Parti, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde bölücü söylemlerle 'kaçak elektrik' üzerinden halkı kışkırtmaya çalıştı. Son olarak DEM Partili vekil Beritan Güneş, kaçak elektrik kullananlara sahip çıktı. DEM'li vekil skandal sözlerle 'Kürdistan' devletinden elektrik çaldığını öne sürdü.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçak elektrik kullandığı iddia edilen site sakinleri ile elektrik firması arasında gerilim yaşandı. Aylık 2 milyon liranın üstünde kaçak elektrik kullandığı iddia edilen site sakinleri, ekiplerin içeri girmesine izin vermedi. Güneydoğunun bazı illerinde elektrik şirketinin, kaçak elektrik kullanımına karşı başlattığı yatırım seferberliği, "Elektriklerimiz kesiliyor" algısıyla engellenmeye çalışıldı. DEM Parti, bölücü bir dil kullanarak halkı kışkırtmaya çalıştı. DEM Partililer, sanki özerk yönetim ilan edilmiş, Türkiye eyaletlere bölünmüş gibi bir de üzerine Türkiye'nin barajlarına kendince sahip çıkıyor.
BÖLÜCÜ DİLLE HALKI KIŞKIRTTILAR!
Kaçak elektrik kullananlara ise DEM Parti sahip çıktı. DEM tarafından, kaçak kullandıkları için elektrikleri kesilenler, protesto yürüyüşüne katılmaları çağrısı yapıldı. DEM'in gerçekleştirdiği yürüyüşe katılım az oldu.
PROTESTOYA VATANDAŞ TEPKİSİ
DEM'in çağrısı üzerine düzenlenen protesto gösterisinde Mardin Milletvekili Beritan Güneş, kaçak elektrik kullananlara sahip çıktı. Sosyal medyada ise Güneş'in paylaşımına 'Kaçak elektrik su kullanıp bir de protesto mu ediyorsunuz' tepkisi geldi. DEM Partili Güneş, kendi çarpık zihniyetinde kurduğu hayali devletin kanunlarına göre elektrik hırsızlığının hak olduğunu savundu.
TÜRKİYE EKONOMİSİNE ZARARI 6.2 MİLYAR TL!
DEM Partinin bu zihniyetinin sahadaki yansımasıysa, kaçak trafolar, elektrik hırsızlığı ve ekiplere saldırı olarak yansıdı. Elektrik hırsızlığının Türkiye ekonomisine zararından bahseden Dicle Elektrik, Mardin'de tüketilen kaçak elektriğin 1.2 milyon haneye ve 4 milyon 800 bin nüfusa yetecek güçte olduğunu belirtti. Dicle Elektrik, söz konusu zararın 6 milyar 250 milyon lira olduğunu açıkladı.
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