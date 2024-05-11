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İsrail'de halk sokaklarda! 'Netanyahu suçlusun'
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11 Mayıs 2024 Cumartesi 23:41:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 23:41:00

İsrail'de halk sokaklarda! 'Netanyahu suçlusun'

Kaynak: AA

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İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Bebek katili Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde sokaklara indi.

İsrail'de Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, bu hafta da geniş katılım ve olaylarla devam etti.

Hükümet karşıtı gruplara katılan on binlerce kişi, Gazze'ye saldırıların sonlandırılmaması ve esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettikleri protestolarını yineledi.

Tel Aviv, Hayfa, Birüssebi ve Batı Kudüs'ün yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ile ülkenin farklı noktalarında hükümetin istifasının ve esirlerin geri getirilmesinin istendiği gösteriler düzenlendi.

Protestoların merkezi, on binlerce İsraillinin akşam saatlerinde toplandığı başkent Tel Aviv'de yer alan, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları da yakındaki Menachem Begin Caddesi'nde Savunma Bakanlığının önünde Netanyahu ve öncülük ettiği hükümete eleştirilerini yöneltti.

Esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve!", "Yardım!" yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu suçlayan sloganlar attı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak!", "Sen baştasın, sen suçlusun" diye bağırdı.

Kaplan Caddesi'nden yürüyerek bakanlık binasının önündeki Menachem Begin Caddesi'ne gelen hükümet karşıtı protestocular, esir takası talep eden göstericilerle eylemlerini sürdürdü.

Göstericiler bu alandan yürüyüşe geçtiğindeyse İsrail polisinin engeliyle karşılaştı.

İsrail polisi, kentin ana arteri Ayalon Otoyolu'na çıkışlarda demir bariyer ve göstericilerin geçişini engellemek için kamyonlar yerleştirerek konuşlandı.

Ayalon Otoyolu'na ilerlemek isteyen göstericilere Kaplan Caddesi'nde İsrail polisi atlı birliklerle müdahale etti. İsrail polisi ile göstericiler arasında uzun süre arbede yaşandı. Göstericiler, kolluk kuvvetlerinden sorumlu aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e hitaben "Ben-Gvir terörist", "Faşistlerin polisi" diye sloganı attı.

İsrail polisi, alana TOMA getirerek göstericilere su sıkarak müdahale etti, olaylar uzunca bir süre devam etti. İsrail polisi, en az üç göstericiyi gözaltına aldı.

Gazze Şeridindeki İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçisi bir grup, polis bariyerlerini aşarak Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolunu tek yönlü trafiğe kapattı. Esir yakınları, yerel basına yaptıkları açıklamada, halkı mücadelelerine katılmaya çağırarak "Netanyahu, siyasi gerekçelerle ülkeyi kurban ediyor ve yakınlarımızı ölüme gönderiyor." ifadesini kullandı.

- NETANYAHU'NUN EVİNİN ÖNÜNDE DE GÖSTERİ YAPILDI

Sahil kenti Hayfa'nın yanı sıra kuzeyde Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutunun çevresinde de binlerce gösterici İsrail bayrakları, davul ve düdüklerle toplandı. Göstericiler, "Sen baştasın, sen suçlusun!" sloganları atarak hükümetin istifasını ve erken seçim talep etti.

Batı Kudüs'te de yaklaşık iki yüz kişi, esirlerin serbest bırakılması için hükümetin anlaşma yapması talebiyle yürüdü.

Hükümetin istifası ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için bir an önce anlaşma imzalanmasını isteyen İsrailliler, ülkenin çeşitli noktalarındaki yolları ve kavşakları kapattı.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

- HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 bin kadarı çocuk, 10 bini kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinli öldürüldü, en az 78 bin Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : İsrail Protesto Netanyahu Tel Aviv
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