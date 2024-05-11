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11 Mayıs 2024 Cumartesi 23:37:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 23:37:00

Bakan Güler'den TCG Anadolu müjdesi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Denizkurdu-II/24 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu. Önemli mesajlar veren Bakan Güler, büyük bir müjdeyi de duyurdu. Bakan Güler TCG Anadolu'ya ilişkin "TCG Anadolu'ya çok yakın zamanda insansız hava araçları ile harekat icra etme yeteneğini de kazandıracağız." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TCG Anadolu'nun komuta kontrol ve amfibi harekat performansını gururla izlediklerini belirterek, "TCG Anadolu'ya çok yakın zamanda insansız hava araçları ile harekat icra etme yeteneğini de kazandıracağız." dedi.

Denizkurdu-II/24 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katılan Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu tatbikatı TCG Salihreis'ten izleyerek, deniz ve hava unsurlarının hedefleri imha ettiği anları yakından takip etti.

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Etiketler : Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TCG Anadolu İHA
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