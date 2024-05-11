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Soykırımcı İsrail'den Gazze'nin kuzeyine yoğun saldırı!
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11 Mayıs 2024 Cumartesi 22:42:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 22:42:00

Soykırımcı İsrail'den Gazze'nin kuzeyine yoğun saldırı!

Kaynak: AA

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Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelere yoğun hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelere yoğun hava saldırısı başlattığını belirtti.

Saldırıların Cibaliya Mülteci Kampı'nda yoğunlaştığı, Gazze şehir merkezinde yer alan Es-Sabra Mahallesi'nde bir evi hedef alan bombardımanda ölü ve yaralılar olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun akşam saatlerinden bu yana Gazze'nin kuzeyine 30'dan fazla hava saldırısı düzenlediği ve bölgede saldırıların sürdüğü kaydedildi.

Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, resmi kaynaklardan can kayıplarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Cibaliya'ya saldırılar düzenlediği belirtilerek, saldırılarda, "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam'a ait noktaların" hedef alındığı iddia edildi.

AL JAZEERA MUHABİRİNİN EVİ DE VURULDU

Uzun süredir Gazze'nin kuzeyinde görev yapan Katar merkezli Al Jazeera televizyonu muhabiri Enes El-Şerif'in Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evi de İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Saldırı sırasında evinde olmayan Şerif, bombardımanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Etiketler : İsrail ordusu GAZZE SALDIRI
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