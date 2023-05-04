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04 Mayıs 2023 Perşembe 18:51:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 18:51:00

Milli motosikletçiler hafta sonu İspanya'da piste çıkacak

Kaynak: AA

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Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Bahattin Sofuoğlu Dünya Supersport Şampiyonası'nda ve genç sporcu Mert Konuk da Yamaha R3 Blu Cru Avrupa Kupası için hafta sonu İspanya'da piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike ve Supersport şampiyonalarında sezonunun dördüncü ayağı 6-7 Mayıs tarihlerinde Barselona Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha Prometeon takımıyla yarın serbest antrenmanlara, 6 Mayıs Cumartesi günü TSİ 15.00'te ise ilk yarışında mücadele edecek. 7 Mayıs Pazar günü TSİ 12.00'de superpole mücadelesine çıkacak Toprak, saat 15.00'te ise ikinci yarışında boy gösterecek.

BAHATTİN SOFUOĞLU DA AYNI PİSTTE DÜNYA SUPERSPORT ŞAMPİYONASI'NDA YARIŞACAK

Dünya Supersport Şampiyonası'nın dördüncü ayağı da İspanya'da aynı pistte koşulacak. Bu sınıfta MV Agusta Reparto Corse takımı adına Bahattin Sofuoğlu, Türkiye'yi temsil edecek.

Bahattin Sofuoğlu, yarın serbest antrenmanlara, 6 Mayıs Cumartesi günü de TSİ 16.15'te ilk yarışa çıkacak. Supersportta 7 Mayıs Pazar günü TSİ 13.30'da hafta sonunun ikinci yarışı başlayacak.

Bu sınıfta Kawasaki Puccetti takımı başarı kovalayan genç milli sporcu Can Öncü ise sakatlığı nedeniyle yarışta yer alamayacak.

GENÇ YETENEKLERDEN MERT KONUK DA İSPANYA'DA

Türkiye'nin motosiklet branşında yetiştirdiği genç yeteneklerinden Mert Konuk da hafta sonu İspanya'da R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

Genç sporcu, Barselona Pisti'nde yarın serbest antrenmanlara ve sıralamaya katılacak. Kupada 6 Mayıs Cumartesi günü TSİ 12.45'te ilk yarış, TSİ 17.15'te de hafta sonunun ikinci yarışı gerçekleştirilecek.

Etiketler : Türkiye Kawasaki Puccetti motosiklet
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