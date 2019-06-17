Mbaye Diagne'nin menajeri Claudio Druetta: Bilgi kirliliği var, resmi teklif henüz gelmedi

Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan 13 milyon euro’ya transfer ettiği fakat sergilediği performansla Fatih Terim’i de taraftarları da tatmin etmeyen Mbaye Diagne’nin durumu hala belirsizliğini koruyor.

Sosyal medya hesabından kafa karıştırıcı paylaşımlarda bulunarak camianın sabrını taşıran Diagne, biosundan Galatasaray ibaresini kaldırarak dikkat çekerken, tecrübeli golcünün kısa bir süre sona yeniden Galatasaray yazısını koymasının yanı sıra Çin bayrağını da eklemesi yine akıllarda soru işaretleri oluşturmaya neden oldu.

‘Galatasaray’da kalacak, Çin’e gidecek, Arabistan’ın yolunu tutacak’ iddialarıyla Galatasaray taraftarlarını sürekli ters köşeye yatıran Diagne’nin menajeri Claudio Druetta, yaptığı açıklamayla ortaya atılan iddialara şimdilik bir son verdi.

TM Dijital Haber Merkezi’ne net ifadeler kullanan Druetta oyuncusu için "Herkes konuşuyor, herkes bir şeyler yazıp çiziyor acayip bir bilgi kirliliği var ama şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi" dedi.