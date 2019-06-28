'Fenerbahçe'de oynamak isterim' dediği iddia edilen Lucas Lima'nın menajerinden açıklama

Geçen sezon ligde yaşanan olumsuzluklardan sonra bu sezona şampiyonluk parolasıyla girmek için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de prensip anlaşması sağlanan Lucas Lima'nın, "Alex'ten dolayı Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım" dediği iddia edilmişti. Brezilyalı oyuncunun menajerinden konuya ilişkin açıklama geldi.

Efsane isim haline gelen Alex'in de etkisiyle Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı öğrenilen Lucas Lima, menajerler aracılığıyla DHA'ya yaptığı açıklamada "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü ve Brezilyalı futbolcular hem takımda çok seviliyor hem de çok başarılı oldular. Alex'ten dolayı Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım" açıklamasında bulundu.

Lima'nın Palmeiras'tan kiralanacağı ve satın alma opsiyonu ile sözleşme yapılacağı belirtilirken, Lima için istenen kiralık ücretin 2 milyon euro olduğu , piyasa değerenin ise 8 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Lima'nın ise yıllık 3 ile 4 milyon euro arasında bir rakama forma giyebileceği belirtiliyor. (DHA)

MENAJERİNDEN İLK AÇIKLAMA

Lucas Lima'nın menajeri "Lima için Fenerbahçe ile hiçbir görüşme olmadı. Ortaya atılan belgenin hiçbir geçerliliği yok." ifadelerini kullandı.