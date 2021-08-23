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23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:08:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:08:00

Lazio'da Vedat Muriqi için iki talip var

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İtalya Serie A'da Lazio forması giyen Vedat Muriqi'ye Almanya Bundesliga'dan Eintracht Frankfurt ve Borussia Mönchengladbach talip oldu. Lazio transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi beklentilerin altında kaldığı ilk senesinde ağır eleştirilerin hedefi olmuştu. Bu sezon Lazio'nun başına geçen Sarri, Vedat Muriqi'yi takımda ikinci forvet olarak tutacağını söylese de İtalya basınında çıkan haberlerde Lazio yönetiminin Vedat için gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye aldığı belirtildi. Vedat için Eintracht Frankfurt ve Borussia Mönchengladbach Lazio'nun Kosovalı forveti için girişimlerde bulundu.

Etiketler : vedat muriç vedat muriqi fenerbahçe
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