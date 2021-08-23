Lazio'da Vedat Muriqi için iki talip var

Lazio'da Vedat Muriqi için iki talip var

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi beklentilerin altında kaldığı ilk senesinde ağır eleştirilerin hedefi olmuştu. Bu sezon Lazio'nun başına geçen Sarri, Vedat Muriqi'yi takımda ikinci forvet olarak tutacağını söylese de İtalya basınında çıkan haberlerde Lazio yönetiminin Vedat için gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye aldığı belirtildi. Vedat için Eintracht Frankfurt ve Borussia Mönchengladbach Lazio'nun Kosovalı forveti için girişimlerde bulundu.