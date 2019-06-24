Kolarov'dan Roma'ya Fenerbahçe resti: Fenerbahçe ile anlaştım. Transferime izin verin
Roma'dan gelen "Napoli ve Inter'den de teklif var, değerlendir" önerisine Aleksandar Kolarov'un yanıtı net: "Fenerbahçe'ye transferime izin vermezseniz, bir yıl daha Roma'da kalırım. Gerekirse kulübede otururum ama başka bir Serie A takımında oynamak istemiyorum."
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Aleksandar Kolarov, kulübü Roma'nın sarı-lacivertlilere transferi için kendisine izin vermesini bekliyor.
İtalyan basınında dün çıkan "İstanbul'a geldiği, Türk basınının uydurması. Kolarov Roma'da kalacak" içerikli haberlerin bizzat Roma yönetimi tarafından ısmarlama olarak yaptırıldığı, ancak oyuncuya "Inter ve Napoli'nin teklifleri var, onları değerlendir" telkininde bulunulduğu öğrenildi.
"FENERBAHÇE'DEN BAŞKA YERE GİTMEM"
Bu yaşananlara rağmen Kolarov kararını verdi ve durumu Roma yönetimine iletti. Sırp yıldız, "Fenerbahçe ile anlaştım. Transferime izin verin. Başka bir Serie A takımında forma giymek istemiyorum. Şayet transferime izin vermezseniz 1 yıl daha Roma'da kalırım ama başka yere gitmem" diyerek son sözünü söyledi.
Bundan sonra artık top Roma yönetiminde. Kolarov'un transferine izin verilirse, oyuncu Fenerbahçe forması giyecek. Aksi durumda Kolarov, 1 yıl daha Roma'da kalacak.
(Sabah)
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