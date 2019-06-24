İtalyan basınından Gervinho iddiası: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyor
İtalyan basınına göre Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Parma'nın 32 yaşındaki kanat oyuncusu Gervinho ile ilgileniyor.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Gervinho transferinde karşı karşıya geldi. Parma'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu için 3 büyüklerin transfer yarışına girdiği iddia edildi.
İtalya basınından Parma Todays sitesinin haberine göre Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, Parma'nın Fildişili kanat oyuncusu Gervinho'yu transfer etmek istiyor.
Parma Sportif Direktörü Daniele Faggiano, Teklifler gelebilir, ancak oyuncuların iradesi de dikkate alınmalıdır" ifadesini kullandı. Parma cephesi teklif gelmesi halinde oyuncunun da istemesi halinde transfere izin verebilecekleri mesajını gönderdi.
Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Gervinho'ya Parma'dan aldığı 1,3 milyon avrodan daha yüksek bir maaş vereceği ve bu nedenle yeni durağının Türkiye olabileceği ifade edildi.
(Futbol Arena)
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