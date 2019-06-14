14 Haziran 2019 11:33 | Cuma
İspanyol basınına göre Arda Turan Galatasaray'a gidiyor
İSPANYOL basınında, Başakşehir’de kiralık olarak forma giyen Barcenola’nın Türk yıldızı Arda Turan için üst üste flaş iddialar ortaya atıldı.
Mundo Deportivo’nun ardından Sport Gazetesi de, 32 yaşındaki futbolcunun kavgalı olduğu Fatih Terim’le arasını yumuşattığını ve “Yuvaya” dönmek için gün saydığını yazdı. Haberde Barça’nın bonservis ücreti istemediği Arda ile 2020’ye kadar kiralık sözleşmesi olan Başakşehir’in bir miktar para talep ettiği belirtildi. Boz Baykuşlar’ın yeni hocası Okan Burak, imza töreninde “Arda kalacak” demişti.
(Star)
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