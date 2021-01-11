İkinci kez Kovid-19'a yakalanan Ahmet Nur Çebi iyileşti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz yılın son günlerinde ikinci kez yeni tip koronavirüse yakalanan ve bir süredir tedavi gören Ahmet Nur Çebi'nin Kovid-19 testinin negatif sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'ın da Kovid-19 testinin negatife döndüğü aktarıldı.

Öte yandan futbol takımı oyuncuları, teknik heyeti ve idari personeline uygulanan Kovid-19 testlerinde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadığı kaydedildi.