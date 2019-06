Gazi’de nefesler tutuldu

GÜNEŞ

■ TÜRKİYE’DE yarışçılığın derbisi olan Gazi Koşusu, bu yıl 93. kez düzenlenecek… Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılında bu yana kesintisiz devam eden yarış, saat 17.15 start alacak. Dev derbiye 19'u erkek, 2'si dişi olmak üzere toplam 21 tay katılacak. 1927’deki Gazi Koşusunu Ali Muhiddin Hacıbekir’in Neriman adlı kısrağı kazanmıştı. Bu anlamlı koşuyu kazananlar arasında 2.Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ‘Olgo’ ve 3.Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın ‘Cap Gris Nez’ isimli safkanları da bulunuyor.

ŞAMPİYON SAHİBİNİ ZENGİN EDECEK

■ ‘2019 yılının Şampiyon Tayı’nı belirleyecek çim pistteki 2400 metrelik koşunun birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Koşuda 2.’ye 660 bin TL, 3.’ye 330 bin, 4. olacak safkana da 165 bin TL ikramiye ödenecek. İlk dörde girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 2.805.000 TL olacak. Yetiştiricilik primi olarak ise toplamda 771.375 TL dağıtılacak. 93. Gazi Koşusu’nu kazanacak safkanın sahibi; birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 2.393.835 TL ikramiye kazanacak.

FAVORi YAMANLARBEYi

■ BUGÜNKÜ Gazi Koşusu’nun favorisi Armağan Araz’ın sahibi olduğu Yamanlarbeyi... Jokeyi ise Mustafa Çiçek. Son dört yarışın şampiyonu Ahmet Çelik, bu yıl Melis Kurtel Emin’in The Last Romance isimli tayıyla yarışacak. Gazi’nin iki numaralı favorisi ise bu yarışı 6 defa kazanan Halis Karataş’ın bineceği Long Runner. At sahibi ise Nimet Arif Kurtel...

KISA İSTATİSTİKLER...

-Gazi Koşularındaki en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman'ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkanına ait.

-Mümin Çılgın, Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr.Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), TopImage (1988) ve Abbas (1991) isimli safkanlar ile toplam 9 kez kazanarak Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokey oldu.

-Ahmet Çelik, Renk (2015), Graystorm (2016), Piano Sonata (2017) ve Hep Beraber (2018) isimli safkanlar ile Gazi Koşusu'nu 4 sene üst üste kazanarak önemli bir rekora imza attı.